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Zelikman
Logitech представила второе поколение коврика PowerPlay с беспроводной зарядкой
Новинка получила поддержку 10 различных мышек Logitech с поддержкой зарядного модуля

Logitech выпустила обновлённую версию коврика PowerPlay, обеспечивающего беспроводную зарядку совместимых мышей Logitech в процессе игры. Новая модель, PowerPlay 2, отличается увеличенной зоной зарядки, более тонким профилем и сниженной ценой. Теперь поддерживается 10 моделей мышей. Зарядный коврик PowerPlay 2 подпитывает энергией совместимые мыши как в режиме ожидания, так и во время активной работы. Это уникальное решение на рынке. 

Оригинальные мышь и коврик PowerPlay были представлены летом в 2017 году. Новая версия панели PowerPlay 2 стала немного изящнее, чем её предшественница. Толщина уменьшилась с 4 мм до 3,5 мм. При этом, зона зарядки была расширена на 15%. Чтобы обеспечить максимальную зону действия, Logitech отказалась от общепринятого стандарта Qi для беспроводной зарядки, разработав собственную технологию. В основе неё лежит низкочастотное электромагнитное поле, которое передаётся непосредственно на мышь через специальный модуль PowerPlay 2, входящий в комплект поставки коврика. Это решение позволяет заряжать мышь непосредственно во время игры, не оказывая негативного влияния на производительность беспроводной технологии Logitech G Lightspeed.

Игровая поверхность PowerPlay 2 обладает габаритами 344х284 мм, что немного превосходит размеры предшествующей модели 340х280 мм – разница составляет 4 мм по каждой стороне. Несмотря на то, что физические размеры коврика увеличились всего на 2,6%, площадь активной зарядки возросла на целых 15%. Это указывает на уменьшение зоны, не участвующей в зарядке, по краям коврика. Для подключения к компьютеру необходим порт USB-A, совместимый как минимум с USB 2.0. Длина соединительного кабеля составляет 1,8 метра.

Для функционирования индуктивной зарядки мыши требуется наличие специального зарядного модуля. Он взаимозаменяем и может использоваться с разными совместимыми моделями мышей. PowerPlay 2 поддерживает модели: Logitech Pro X Superlight 2 Dex, Pro X Superlight 2, Pro X Superlight, Pro Wireless, G903, G703, G502 X Plus, G502 X Lightspeed, G502 и G309.

Старт продаж Logitech PowerPlay 2 намечен на 11 марта 2025 года. Рекомендуемая стоимость составит 109 евро. Это на 20 евро дешевле, чем цена PowerPlay первого поколения, выпущенного в 2017 году, составлявшая 129 евро.

#технологии #компьютеры #logitech #powerplay
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