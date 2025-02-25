В начале следующего месяца между красными и синими начнётся настоящая конкурентная борьба

Соревнование между Nvidia и AMD продолжает накаляться, и каждая из компаний готовит к выпуску новые графические процессоры, которые могут изменить правила игры. AMD, судя по всему, подошла к этому этапу более подготовленной. Компания уже несколько месяцев поставляет свои видеокарты серии RX 9070 розничным продавцам, что говорит о её уверенности в продукте.

Однако, Nvidia, несмотря на свои амбиции, столкнулась с трудностями. В производстве линейки RTX 50 были обнаружены «аномалии», которые привели к снижению характеристик графического процессора. Это, по мнению экспертов, стало одной из причин переноса релиза RTX 5070 с февраля на начало марта. Официальный запуск теперь запланирован на 5 марта.

Эмбарго на обзоры RTX 5070 установлено на 4 марта, что не стало неожиданностью. Ранее тестирование RTX 5080 и 5070 Ti также было снято за день до их выхода. Эмбарго будет разделено на две категории: для карт с рекомендованной розничной ценой и для тех, что стоят дороже 549 долларов. Это касается практически всех моделей.

Ключевые даты:

- 28 февраля: Анонс серии Radeon RX 9070

- 4 марта: Обзоры GeForce RTX 5070

- 5 марта: Начало продаж GeForce RTX 5070

- 5 марта: Обзоры Radeon RX 9070

- 6 марта: Начало продаж Radeon RX 9070

AMD не устанавливает эмбарго на выпуск Radeon RX 9070 в тот же день, что и RTX 5070, но характеристики и цены станут известны на неделю раньше благодаря анонсу 28 февраля. Продажи RX 9070 начнутся 6 марта, что создаёт разницу в два дня с релизом RTX 5070.

Для обозревателей это станет серьёзным вызовом, но и отличной возможностью провести прямое сравнение всех четырёх видеокарт: RTX 5070 Ti, RTX 5070, RX 9070 XT и RX 9070. Геймеры смогут оценить производительность, цену и особенности каждой модели, чтобы сделать осознанный выбор.