В некоторых задачах такой экземпляр может быть хуже RTX 4080 Super

Появились сведения о производственном браке в некоторых видеокартах RTX 5000-й серии. Некоторые экземпляры получили меньшее количество блоков растеризации (ROP). Nvidia оперативно отреагировала, уточнив, что проблема касается лишь моделей RTX 5090, RTX 5090D и RTX 5070 Ti. Тем не менее, сообщение пользователя Reddit указывает на наличие дефекта и в RTX 5080. Согласно данным Hardwareluxx, тестирование в 3DMark Time Spy выявило снижение производительности на 12%, что в отдельных задачах даже привело к отставанию от RTX 4080 Super.

В ответ на распространяющиеся слухи, Nvidia заявила, что брак проявляется лишь у 0,5% выпущенных экземпляров, вызывая в среднем снижение графической производительности на 4%. Подобные недостатки в производстве часто являются следствием практики, когда из полноценного чипа выделяют отдельные блоки для последующей компоновки.

В тесте 3DMark Time Spy стандартная RTX 5080, оснащённая всеми 112 блоками растеризации, показала результат в 32 273 очка. Бракованная версия с 104 ROP-процессорами достигла 28 118 баллов, демонстрируя снижение быстродействия приблизительно на 12%. Анализ показал высокую чувствительность 3DMark Time Spy к числу ROP, а степень падения производительности зависит от конкретной сцены. Тестовая система включала процессор Core i7-12700K и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200.

Nvidia рекомендовала клиентам, столкнувшимся с проблемами, обращаться к своим поставщикам для замены, однако, учитывая текущий дефицит, получение замены в ближайшем будущем не гарантируется.