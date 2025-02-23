Заявлено, что за эти годы будет множество премьер обновлённых и абсолютно новых моделей авто.

Компания будет выпускать как электромобили, так и автомобили с двигателями внутреннего сгорания, подчёркивая, что усовершенствованные двигатели уже готовы. Также заявлены новая операционная система и обновлённая концепция дизайна.

Первой моделью в этой волне премьер станет новое поколение CLA, которое покажут уже в этом году. Ожидается несколько вариантов кузова и выпуск как полностью электрических, так и гибридных версий на базе нового, эффективного ДВС. Электрические варианты также ожидаются для кроссовера GLC и седанов C- и E-класса. Подразделение AMG тоже планирует выпуск собственных электромобилей. При этом Mercedes-Benz отмечает, что к 2027 году электромобили будут составлять около 30% от общего объёма продаж.

Ожидается, что в 2026 году Mercedes-Benz представит обновлённую версию S-класса. Помимо этого, конкретная информация о других новинках пока отсутствует. Компания официально заявляет о разработке компактного внедорожника, вдохновлённого G-классом, и удлинённой версии GLE, предназначенной для китайского рынка.

В отношении двигателей внутреннего сгорания, Mercedes-Benz располагает технологиями для адаптации моторов с четырьмя-восьмью цилиндрами к новым экологическим стандартам. Подчёркивается, что отказ от V12 не планируется, хотя автомобили с этим двигателем будут доступны лишь на отдельных рынках.

Подразделение Mercedes-Benz Vans также продолжит разработку автомобилей с ДВС. Помимо анонсированной электрической платформы Van.EA, будет создана топливная Van.CA, унифицированная с электрической примерно на 70%.

Все новые модели Mercedes-Benz будут выполнены в едином дизайне, независимо от типа двигателя. Отказ от индивидуального стиля для электромобилей является ключевым изменением. Компания также стандартизирует программное обеспечение, внедряя операционную систему MB.OS последнего поколения на все новые автомобили. Данная ОС будет адаптивна и сможет настраиваться под нужды конкретного региона.