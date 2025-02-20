Она должна помочь разработчикам в поиске новых идей при создании различных проектов.

Microsoft представила свою новую модель под названием Muse, способную создавать игровой процесс. Эта разработка ориентирована на поддержку создателей игр в генерации идей. Muse представляет собой «модель мира и человеческих действий (WHAM)», которая была реализована в сотрудничестве с многопользовательской боевой игрой Bleeding Edge, разработанной компанией Ninja Theory.

Фатима Кардар, вице-президент по игровому искусственному интеллекту в Microsoft, рассказала о функционале новой генеративной модели, подчеркнув, что Muse обладает способностью понимать игровые физические законы и реагирование на действия игроков в трёхмерном пространстве. Кроме того, данная технология позволит адаптировать старые игры для новых платформ, делая их доступными для современной аудитории.

Компания представила несколько кадров игрового процесса с низким разрешением, созданных с помощью системы Muse. Эти сгенерированные кадры имеют разрешение 300x180 и частоту 10 кадров в секунду, что является улучшением по сравнению с предыдущими попытками использовать генеративный ИИ для создания игровых моделей, но всё ещё значительно ниже стандартного разрешения 1920x1080, популярного среди геймеров.

В то же время Microsoft активно работает над играбельной моделью искусственного интеллекта в реальном времени, обучающейся на других играх первой стороны с использованием Muse, что подчёркивает её огромный потенциал. Кроме качества рендеринга, эта ИИ-модель демонстрирует способность к последовательному созданию сложных игровых сценариев. Основная цель такого рода генеративного ИИ заключается в предоставлении разработчикам новых творческих идей и в том, чтобы сделать классические игры более доступными для широкой аудитории.