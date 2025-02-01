Теперь пользователи смогут оценить влияние новой технологии на фреймрейт прямо в данном ПО

UL Benchmarks недавно сообщила о добавлении поддержки Nvidia DLSS 4 в своё популярное программное обеспечение для тестирования GPU. Хотя улучшенная многокадровая генерация доступна только для серии RTX 50, DLSS 4 также приносит выгоды для более старых видеокарт Nvidia.

3DMark является распространённым инструментом для геймеров, позволяющим оценивать свои игровые системы и сравнивать результаты с показателями других пользователей с похожим оборудованием. UL Benchmarks сотрудничала с Nvidia для создания обновлённого теста Port Royal. После выполнения двух проходов, последний бенчмарк сначала запускает тест без активированных функций DLSS. Затем включается DLSS, где графика обрабатывается в пониженных разрешениях, после чего с помощью искусственного интеллекта изображения масштабируются до более высокого качества. Программное обеспечение создаёт детализированный отчёт с итогами, включая частоту кадров.

Многокадровая генерация DLSS 4 в значительной мере обеспечивает прирост производительности в серии графических процессоров RTX 50. Однако владельцам RTX 5080 и RTX 5090 без игр, поддерживающих эту технологию от Nvidia, может стать очевидным, что их дорогие видеокарты не представляют собой значительное улучшение по сравнению с предыдущими моделями. Тем не менее множество усовершенствованных функций DLSS 4 доступны для видеокарт серий RTX 30 и RTX 40, включая технологию Ray Reconstruction, которая улучшает трассировку лучей, а также Super Resolution. С новым тестом 3DMark Port Royal игроки имеют возможность выбирать DLSS 4, DLSS 3 или DLSS 2 в зависимости от характеристик своего графического адаптера.

Чтобы в полной мере оценить возможности DLSS 4, тестировщики 3DMark могут изменять параметры генерации кадров на 2x, 3x и 4x. Геймеры могут воспользоваться бесплатной демоверсией 3DMark, но для более детальных тестов потребуется платная версия. Все пользователи, которые купили это программное обеспечение с 8 января 2019 года или позже, смогут получить доступ к обновлению DLSS 4.