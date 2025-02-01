Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В 3DMark добавлена поддержка DLSS 4 для видеокарт GeForce RTX 5000
Теперь пользователи смогут оценить влияние новой технологии на фреймрейт прямо в данном ПО

UL Benchmarks недавно сообщила о добавлении поддержки Nvidia DLSS 4 в своё популярное программное обеспечение для тестирования GPU. Хотя улучшенная многокадровая генерация доступна только для серии RTX 50, DLSS 4 также приносит выгоды для более старых видеокарт Nvidia.

3DMark является распространённым инструментом для геймеров, позволяющим оценивать свои игровые системы и сравнивать результаты с показателями других пользователей с похожим оборудованием. UL Benchmarks сотрудничала с Nvidia для создания обновлённого теста Port Royal. После выполнения двух проходов, последний бенчмарк сначала запускает тест без активированных функций DLSS. Затем включается DLSS, где графика обрабатывается в пониженных разрешениях, после чего с помощью искусственного интеллекта изображения масштабируются до более высокого качества. Программное обеспечение создаёт детализированный отчёт с итогами, включая частоту кадров.

Многокадровая генерация DLSS 4 в значительной мере обеспечивает прирост производительности в серии графических процессоров RTX 50. Однако владельцам RTX 5080 и RTX 5090 без игр, поддерживающих эту технологию от Nvidia, может стать очевидным, что их дорогие видеокарты не представляют собой значительное улучшение по сравнению с предыдущими моделями. Тем не менее множество усовершенствованных функций DLSS 4 доступны для видеокарт серий RTX 30 и RTX 40, включая технологию Ray Reconstruction, которая улучшает трассировку лучей, а также Super Resolution. С новым тестом 3DMark Port Royal игроки имеют возможность выбирать DLSS 4, DLSS 3 или DLSS 2 в зависимости от характеристик своего графического адаптера.

Чтобы в полной мере оценить возможности DLSS 4, тестировщики 3DMark могут изменять параметры генерации кадров на 2x, 3x и 4x. Геймеры могут воспользоваться бесплатной демоверсией 3DMark, но для более детальных тестов потребуется платная версия. Все пользователи, которые купили это программное обеспечение с 8 января 2019 года или позже, смогут получить доступ к обновлению DLSS 4.

#технологии #geforce #3dmark #dlss 4
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
21
СМИ: Власти Сирии запросили у России компенсацию для «восстановления доверия»
21
Утечка сообщает о превосходстве в производительности AMD Radeon RX 9070 XT над GeForce RTX 4080
25
В сеть утекли фотографии прототипа Sony Xperia XA2
+
Рядом с побережьем Сочи появится первый в РФ насыпной остров
11
Спутник Юпитера продемонстрировал мощнейшее в Солнечной системе извержение вулкана
+
В США разрабатывается закон о блокировке пиратских сайтов по всему миру через DNS-провайдеров
5
DeepSeek допустила утечку данных пользователей
3
DLSS Swapper получил значительное обновление, теперь в нем есть возможность замены FSR 3.1 и XeSS
3
GTA 6 будет работать только при 30 FPS на консолях, а новую GTA Online разработчики продадут нам отдельно
+
NVIDIA обновила драйвера и ПО: DLSS 4 Override, генерация кадров на уровне драйвера и CUDA 12.8
2
Автономность Galaxy S25 Ultra оказалась заметно выше прошлогоднего Galaxy S24 Ultra
1
Альтернативный файловый менеджер Files для Windows 10 и 11 получил новый интерфейс и доработанную систему тегов
2
Золотодобывающий карьер в Красноярском крае попал в Книгу рекордов
+
Casio представила часы G-Shock DWE-5600JB-1A9, созданные в сотрудничестве с Джеем Бальвином
1
Саудовская Аравия приступила к строительству в пустыне лежащего небоскрёба длиной 170 км
1
Ученые создали алгоритм, увеличивающий производительность графических процессоров Nvidia в 800 раз
11
Samsung Galaxy A56 получил ряд общих с Galaxy S25 Ultra характеристик
+
Учёные обнаружили самую крупную галактику во Вселенной, которая в 30 раз больше Млечного Пути
+
GTA 6 будет работать на консолях текущего поколения в 30 FPS
+

Популярные статьи

Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
101
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
18
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
44
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
2
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
5
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
131
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
2
Перспективы развития ветряной электрогенерации в РФ и 10 самых крупных ВЭС Росии
4
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
22

Сейчас обсуждают

Yвесёделерчuk
06:07
банки не отвечают за счета и могут разориться а когда гос.банк вся страна разоряется кабар с хабра
Electronic Arts выпустила тизер, который намекает на скорый релиз ремастеров The Sims 1 и 2
Такой то
05:49
секас по телефону?
Минобороны США Пит Хегсет провёл телефонный разговор Генсеком НАТО Марком Рютте
Winssy
05:43
"Пожалуй, даже в 4К она сможет обеспечить больше 120 fps с трассировкой лучей, становясь билетом в мир высоких технологий для геймеров с ограниченным бюджетом" Полная чушь написана.. Да, мульти генер...
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Робин Гудеичь
05:39
Раньше поклонники зелени, были адекватней, агитировавщими соотношения цены за кадр. А сегодня умственно неполноценные фанботы, которым нечего неинтересно, кроме нвидии на лопате. Полная деградация...
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Yвесёделерчuk
05:33
не связанный с самим Евросоюзом повод
ЕС практически добился согласования отказа от российского алюминия
Робин Гудеичь
05:29
Вон же, Шиша показал цену - 180к
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Робин Гудеичь
05:21
"и не готовы принять новые нотки прогресса" ну клоун))))) То что у тебя называется нотками прогресса, в УК РФ уж очень сильна похожа на статью 159. За той маленькой разницей что вас пытаются убедить ...
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Александр Жигилий
05:19
Опасная затея по двум составляющим сразу- у берегов Сочи постоянное водное течение, которое утаскивает еще со времен СССР прибрежную часть галечного грунта пляжей- это во первых, а во вторых, это си...
В 2031 году у берегов Сочи появится первый в России насыпной остров за 1 триллион рублей
Alex_Str
05:16
Как же достали новости со словом "могут", эти компани много чего могут и цены снизить и ассортимент расширить и что-то новое придумать и разорится могут, не важно что они могут, важно что они реально ...
ASUS может разрабатывать мини-ПК на базе APU AMD Ryzen AI 9 MAX+ 395
vl
05:12
это уже третий блохер, что выкладывает тут прошлогоднюю "новость" про насыпной остров, больше настоящих новостей нет?
Антарктида поднимается над уровнем моря со скоростью до 4 см в год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем