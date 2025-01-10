Производитель аккумуляторов намерен оспорить данное решение, заявляя, что никогда не принимал участия в оборонных подрядах

Министерство обороны США внесло китайскую компанию по производству аккумуляторов CATL в перечень организаций, связанных с оборонной промышленностью Китая, сообщает Reuters. Агентство указывает, что это в основном создаёт репутационные риски, хотя, теоретически, может повлиять на сотрудничество CATL с Tesla. Компания уже заявила о своём намерении оспорить этот статус, в том числе через судебные иски.

По словам представителей американского военного ведомства, партнёрство CATL с китайскими оборонными структурами может угрожать национальной безопасности. На данный момент для производителя из Китая не введено никаких специфических ограничений, однако, новый статус CATL в Штатах может привести к отказу местных партнёров от сотрудничества с этой компанией. Кроме того, как утверждает агентство, включение в этот список с определённой вероятностью может вызвать введение санкций против CATL со стороны других государственных органов.

Сам концерн утверждает, что никогда не участвовал в сфере военных подрядов, и поэтому считает действия Министерства обороны США ошибочными. Ожидается, что негативные последствия для бизнеса CATL будут незначительными, хотя стоимость акций снизилась на 2,8%. Компания собирается обсудить ситуацию с ведомством, чтобы быть исключённой из чёрного списка. В CATL готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке.

Tesla использует батареи CATL для своих электромобилей, производимых на шанхайском заводе. Эти аккумуляторы продаются в Европе и Канаде, однако, в США не поставляются. В то же время Tesla намерена внедрять некоторые технологии китайского партнёра на своих фабриках по производству батарей в Америке. Кроме того, сообщалось, что General Motors планирует начать выпуск аккумуляторов CATL в США с помощью японской компании TDK.