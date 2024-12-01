Однако они могут быть также лишены функции беспроводной зарядки

Накануне GT 7 Pro занял одно из ведущих мест среди самых производительных Android-смартфонов благодаря новейшему чипу Snapdragon 8 Elite и своей значительно улучшенной батарее Titan с ёмкостью 6500 мАч.

Невзирая на внушительную ёмкость батареи, устройство способно зарядиться до 100-процентного уровня всего за 37 минут с использованием 120-ваттного адаптера SuperVOOC, который идёт в комплекте. Тем не менее, в бренде могут выпустить более автономную модель в следующем поколении GT.

Согласно информации от опытного инсайдера Digital Chat Station, компания Realme в данный момент рассматривает возможность повышения ёмкости аккумулятора модели GT 8 Pro до 7000 мАч. Однако данное обновление может привести к увеличению времени зарядки с использованием мощности 120 Вт до 42 минут.

Но это не единственное изменение. 8 Pro также может получить еще более интересную спецификацию — батарею на 7500 мАч. В этом случае зарядное устройство SuperVOOC будет иметь мощность 100 Вт, что предполагает полную зарядку от 0 до 100% за период чуть менее часа.

GT 8 Pro мог бы выделяться при наличии аккумулятора с ёмкостью от 8000 мАч. Тем не менее, как сообщается, это улучшение способствовало бы снижению скорости зарядки до 80 Вт. В таком случае зарядка занимала бы около 70 минут.

Тем не менее, популярность, которую обещают эти усовершенствованные характеристики, может столкнуться с той же проблемой, что и у GT 7 Pro, по сравнению с конкурентами на флагманской платформе Qualcomm. Большая часть устройств поддерживает беспроводную зарядку, в то время как аналогичная модель Realme этой функцией не обладает.