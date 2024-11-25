Xiaomi анонсировала свой новый кондиционер Mijia Air Conditioner Pro с HyperOS
Xiaomi анонсировала новый кондиционер Mijia Air Conditioner Pro в Китае. В своём блоге на Weibo компания сообщила, что запуск нового девайса для умного дома запланирован на конец текущего месяца.
Этот кондиционер от Xiaomi обещает «ураганную мощность», что обеспечит более широкий охват в помещении и улучшенный поток воздуха. Для наглядности, компания утверждает, что вертикальная версия сможет охладить жилище всего за три минуты. Устройство имеет высокий рейтинг энергоэффективности и включает в себя умные функции для экономии энергии.
Таким образом, Mijia Air Conditioner Pro представляет собой интересное предложение для тех, кто ищет эффективные решения для кондиционирования воздуха в умном доме. Это устройство имеет HyperOS и предназначено для интеграции с экосистемой умного дома от Xiaomi и может управляться как через приложения, так и с помощью голосовых команд. Кроме того, на представленных изображениях видно, что с одной стороны расположена сенсорная панель управления, а также встроенный экран, который отображает температуру и текущий режим работы.
Кондиционер Mijia Air Conditioner Pro от Xiaomi будет представлен на конференции, приуроченной к запуску серии Redmi K80, 27 ноября. На данный момент неизвестно, когда это устройство для умного дома станет доступно для продажи в Китае и за его пределами. Также остается неясным, какова будет его цена.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила