Однако, педставители компании не отрицают возможный пересмотр ценовой политики.

Директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский опроверг информацию о предполагаемом росте цен на автомобили Lada. Ранее в нескольких средствах массовой информации появились сообщения о значительном увеличении стоимости, которое должно было иметь место дважды — в декабре и январе 2025 года.

В качестве причины для повышения назывались возросшие сборы за утилизацию и увеличение ключевой процентной ставки. По данным неназванных источников, больше всего должна была подорожать модель Lada Vesta, так как её цены не пересматривались уже длительное время. Утверждалось, что в среднем автомобили Lada ощутимо подорожают на 50 тысяч рублей в декабре и на такую же сумму в следующем месяце.

Сергей Ильинский напомнил о недавнем высказывании руководителя компании Максима Соколова, сделанном в ходе форума «Транспорт России». Глава АвтоВАЗа исключил вероятность изменений в ценниках до конца текущего года. Тем не менее, Ильинский уточнил, что подорожания Lada Vesta в январе не ожидается.

В то же время несколько дней назад Максим Соколов упомянул, что в 2025 году возможен рост цен. По его словам, это будет зависеть от уровня ключевой процентной ставки и курсов иностранных валют.