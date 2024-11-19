Сообщается об ударах в Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях

Российские Вооружённые силы нанесли новый комбинированный удар по объектам на украинской территории. В то время как Зеленский готовился представить новый «план стойкости» в Верховной Раде, а западные союзники делают вид, что не знают, одобрил ли Байден атаки на глубину России, российские войска последовательно выполняют свои задачи, действуя даже на значительном расстоянии от линии линии боевого соприкосновения.

В ночь с 18 на 19 ноября Вооружённые силы России использовали множество дронов и ракет для атак на объекты украинских войск в различных регионах. Среди сообщений о поражениях целей указано Кировоградская область. Взрывы раздавались и в самом центре региона — Кропивницком. Также удалось поразить одну из целей в Светловодске, городке, где находится Кременчугская гидроэлектростанция.

Дроны атаковали позиции Вооружённых сил Украины в Харьковской области. В Дергачах и Люботине зафиксированы множественные взрывы. Украинская сторона утверждает, что российская армия применяет дроны «неизвестного типа». Серия взрывов произошла также в Полтавской области. Сообщается о поражении объектов энергетической инфраструктуры, складов комплектующих для военной техники и других целей. В Сумской области наблюдаются многочисленные удары. Здесь, вместе с дронами и ракетами, используются авиационные бомбы с УМПК. Тем временем, на Украине не прекращают действовать расписания отключений электроэнергии.