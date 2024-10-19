Она позволяет разработчикам ещё быстрее создавать видеоигры для платформ Windows, Mac и Linux.

Компании, такие как Kojima Productions, часто предпочитают использовать собственные движки, разработанные внутри организации для своих самых популярных проектов. Это позволяет им внедрять уникальные функции, отсутствующие в коммерческих движках, а также быстро решать возникающие проблемы. Unreal Engine считается самым мощным и универсальным игровым движком на рынке. Несмотря на свою коммерческую природу, он применялся для создания высокобюджетных игр, таких как BioShock, Fortnite и Black Myth: Wukong.

Тем не менее, сложность разработки на собственном движке или Unreal Engine может затруднить быстрый процесс создания игр для малых студий из-за высокой сложности и множества версий операционных систем, процессоров и графических карт. В этом контексте более доступная коммерческая платформа, такая как Unity, может значительно уменьшить время, усилия и средства, необходимые для тестирования и выпуска простых видеоигр.





Обновленная версия включает несколько важных функций, которые позволяют разработчикам быстрее и эффективнее создавать более привлекательные игры. Производительность возросла до 50% по сравнению с предыдущей версией. Также улучшена графическая составляющая. Unity 6 внедряет пространственно-временную постобработку (STP), что позволяет в реальном времени улучшать рендеринг изображений с низким разрешением, способствуя оптимизации игровой производительности. Также была доработана визуализация неба, воды, пенной поверхности и растительности, что делает игровую среду более реалистичной.

Кроме того, Unity 6 вводит обновленную библиотеку Sentis AI, которая позволяет играм реагировать в реальном времени на данные, полученные с камер, микрофонов и других сенсоров. Разработчики могут использовать ИИ от популярных платформ, таких как Hugging Face. Набор инструментов для создания пользовательского интерфейса и редакторы, такие как ProBuilder и Cinemachine, были оптимизированы для повышения эффективности работы разработчиков. Новая версия также поддерживает Windows на архитектуре Arm.