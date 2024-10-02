Оба флагмана будут представлены в течение этого месяца

Смартфоны OPPO Find X8 и Vivo X200 недавно появились на реальных фотографиях. Хотя ранее уже можно было увидеть фронтальную часть OPPO Find X8, задняя сторона устройства оставалась неизвестной. Что касается Vivo X200, пока были доступны только рендеры, включая официальные изображения.

На представленном ниже изображении показана задняя часть OPPO Find X8. Корпус телефона, по всей видимости, выполнен из металла и стекла. Это серебристый вариант, и его задняя панель выглядит довольно интересно. Внутри модуля камер можно заметить три объектива, которые, похоже, будут немного выступать.

Также на изображении видна светодиодная вспышка, расположенная рядом с камерой в форме "ореха". Брендировка компании присутствует на задней панели, а с левой стороны устройства заметен ползунок оповещения. Кроме того, четко видно, что телефон будет обладать плоскими боками, плавно закругляющимися к краям.

Касательно Vivo X200, появилось два изображения, которые подтверждают наличие у телефона изящно узких рамок и расположение всех физических кнопок на правой стороне устройства.

Углы корпуса устройства будут закруглены. Это изображение соответствует официальному дизайну, который Vivo опубликовала ранее. Синяя версия устройства обладает довольно презентабельным внешним видом. Также на изображении можно заметить блок камер с брендингом ZEISS. Ожидается, что Vivo X200 будет оснащен тремя сенсорами на задней стороне.





Модели серии Vivo X200 должны представить 14 октября. Дата выхода серии OPPO Find X8 пока не разглашена, однако предполагается, что эти модели также будут анонсированы в этом месяце.