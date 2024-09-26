Сообщается о повреждении минимум трёх истребителей F-16. Однако, официального подтверждения пока нет

Российские силы продолжают атаки на военные и энергетические объекты украинских войск, расположенные в тылу. Накануне поступили сообщения о запуске более 70 ударных беспилотников «Герань-2».

Тем временем, около 10:00 по московскому времени в украинских Telegram-каналах и мониторинговых пабликах начали появляться сообщения о поднятии в воздух российских МиГ-31К, которые способны нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Через несколько минут пришли сведения о прилетах по аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области, а также в Киеве. Однако спустя некоторое время в Киевской городской военно-гражданской администрации опровергли информацию об ударах по столице Украины. Около 11:00 по московскому времени, мониторинговые службы сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области в районе аэродрома украинской армии. Кроме того, местные Telegram-каналы вновь упомянули о взрывах в Киеве.

Представители ВВС Украины заявили о том, что на объекты совершаются атаки с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал». Одновременно с этим снова прозвучала тревога из-за взлета очередной волны МиГ-31К.

Стоит напомнить, что аэродром в Староконстантинове стал одной из площадок, которая была подготовлена для развертывания американских самолётов F-16. Кроме того, несколько военных Telegram-каналов сообщили о том, что в результате внезапного ракетного удара ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет были выведены из строя от трёх до четырёх западных самолетов.

Эти данные пока не подтверждены официальными лицами .