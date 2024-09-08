Сообщается, что покинувшая данный район группировка оказалась в окружении





Украинская сторона подтвердила потерю населенного пункта Невельское, который долгое время находился под контролем ВСУ. Стоит напомнить, что ситуация для Вооруженных сил Украины в данном регионе значительно ухудшилась после освобождения населённых пунктов Карловка и Галицыновка российскими войсками. Карловка являлась сильным укрепленным районом украинской армии, а через Галицыновку проходила последняя линия снабжения для гарнизона украинских войск в Карловке после того, как российские силы перерезали трассу на Покровск.

Украинские средства массовой информации сообщают, что российским войскам теперь остается совсем немного до взятия так называемого Невельского выступа, после перехода Невельского под их контроль.





В настоящее время поступают сведения от украинских военнослужащих о том, что вслед за началом боевых действий за Украинск и продвижения российских войск в районе Желанного Первого, военнослужащие Вооруженных сил Украины, которых оттянули из Невельского, оказались в окружении. Это стало возможным также благодаря успешным действиям российской армии к северо-востоку от Красногоровки, утрату которой признают и источники информации украинской стороны.

Военнослужащий одного из украинских нац-формирований, С. Бунятов, отметил, что Ситуация для киевских частей крайне тяжелая. Фактически группировка оказалась окружена.