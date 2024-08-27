Вооруженные силы Республики Беларусь укрепили свою группировку в приграничных районах дополнительными моторизованными подразделениями





Белорусские информационные источники сообщают, что Вооруженные силы Беларуси приняли решение о значительном укреплении границы в направлении Украины. Это связано с недавними провокациями, допускаемыми киевскими военными. В частности, украинская армия нарушила белорусское воздушное пространство беспилотными летательными аппаратами.

На границе с Украиной были развернуты моторизованные войска. Примечательно, что на бронированную технику, включая танки и топливозаправщики, впервые нанесен тактический знак «В». Сообщалось, что армия Беларуси планирует провести военные учения, включая мероприятия по предотвращению вторжения с соседней территории.

Существует множество интерпретаций этого тактического знака. Наименее тревожная версия гласит, что буква "B" представляет собой латинский символ, являющийся первым в названии страны (Belarus), и был выбран для обозначения учебных маневров. Однако, в сети высказаны и более экстравагантные гипотезы, например, версия о том, что "B" может означать "второй фронт". Хотя такая теория в большей степени интересует конспирологов, для Беларуси, учитывая активизацию взаимосвязей между Украиной и Североатлантическим Альянсом, важно поддерживать особый контроль за своими границами как с Украиной, так и с государствами НАТО. Ранее Киев обращался к Минску с требованием отвести белорусские войска от границы.