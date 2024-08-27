Со слов представителей компании, на это повлияли общемировые экономические изменения

Компания Sony объявила о повышении цены на PlayStation 5 в Японии на 19%, что поднимает стоимость до почти $550, почти спустя четыре года после выхода консоли на рынок.

Это решение было предпринято на фоне замедления продаж PS5, в то время как Sony планирует в ближайшие месяцы представить более мощную версию консоли. Также ожидается, что цены на аксессуары, такие как беспроводной контроллер DualSense и гарнитуру Pulse, вырастут в Японии начиная с 2 сентября.

"Это решение было принято с учетом воздействия сложной внешней среды на бизнес, включая недавние глобальные экономические изменения", — сообщила компания в своем блоге PlayStation во вторник.

Недавний рост произошел вслед за увеличением рекомендованных розничных цен на телевизоры, наушники и камеры от Sony, который произошел в начале этого месяца. Кроме того, компания Microsoft также сообщила о поднятии цен на свои консоли Xbox, увеличив стоимость Xbox Series X на 12%, что примерно $460. Есть описания, что после подорожания консолей на японском рынке, этот же процесс произойдет и на остальных.

Аналитики из Bloomberg Intelligence Масахиро Вакасуги и Такуми Окано из Токио полагают, что Sony может добиться рекордной прибыли в своем игровом сегменте в финансовом году, заканчивающемся в марте. Они отмечают, что стабильный спрос на собственные игры компании, а также предполагаемое увеличение цен на сетевые сервисы PlayStation, необходимые для онлайн-игр, способствуют росту прибыльности вместе с строгим контролем расходов.