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Zelikman
Китайские компании продолжают пользоваться подсанкционными ИИ-ускорителями через облачные сервисы
Фирмы арендуют вычислительные мощности у западных компаний, таких как Amazon или Microsoft

  Согласно информации Reuters, несмотря на ограничения, наложенные правительством США на продажу продвинутых процессоров для ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC) китайским компаниям, они все еще могут воспользоваться облачными решениями таких гигантов, как Amazon Web Services (AWS) и Microsoft. Хотя власти США рассматривают возможность введения новых мер по ограничению доступа китайских организаций к американским облачным сервисам для ИИ и HPC, на текущий момент они в состоянии обойти эти запреты с помощью платформ, таких как AWS и Azure.

  Китайские фирмы активно используют AWS и Azure для получения доступа к процессорам Nvidia A100 и H100. Анализ более 50 публичных тендеров, проведенный Reuters, выявил, что как минимум 11 китайских компаний в течение последнего года стремились использовать ограниченные технологии США через облачные платформы. В действительности, четыре из этих организаций указали AWS в качестве своего облачного поставщика, при этом они пользовались доступом к сервисам через китайских посредников, а не непосредственно от AWS.

  Одним из заметных примеров служит Университет Шэньчжэня, который инвестировал примерно 28 тысяч долларов в учетную запись AWS для доступа к облачным серверам с процессорами Nvidia A100 и H100 для работы над проектом. Эти графические процессоры, согласно законодательству США, не допускаются к экспорту в Китай. Тем не менее, университет смог получить доступ к ним через посредника Yunda Technology.

  В похожей ситуации оказалась Zhejiang Lab, занимающаяся разработкой своей модели языка (LLM) под названием GeoGPT. Лаборатория рассматривала возможность выделить 25800 долларов на облачные услуги AWS, аргументируя это тем, что вычислительная мощность платформы Alicloud от Alibaba была недостаточной. Однако, по неизвестной причине лаборатория не осуществила данную покупку и не сообщила, как ей удалось в дальнейшем удовлетворить свои потребности в вычислительной мощности.

#nvidia #китай #технологии #искусственный интеллект #санкции #amazon #чипы
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