Если хочется собрать новый компьютер или обновить уже имеющийся, на сегодняшний день выбор между AMD и Intel весьма сложный. Борьба между данными производителями за рынок потребительских процессоров идёт уже на протяжении многих лет, в принципе, не менее ожесточенная схватка происходит и в сфере корпоративных решений. Стоит разобрать, на какие решения можно обратить своё внимания сегодня.

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Оба бренда разработали одни из самых передовых процессоров, которые не потеряют своей актуальности еще долгие годы. В последнее десятилетие в данной сфере наблюдался значительный технологический прогресс: от появления гибридной архитектуры до внедрения искусственного интеллекта в мобильные чипы. Выбор процессора напрямую влияет на выбор материнской платы, которую необходимо будет подобрать под ряд параметров ЦП. AMD, как правило, дольше удерживает свои сокеты в использовании, и новейший AM5 пришел на смену устаревающему, но еще не устаревшему AM4 - компания до сих пор выпускает новые решения для данной платформы, как например Ryzen 5000 X3D или 5000 XT. В то же время Intel уже более трех лет поддерживает сокет LGA 1700, охватывающий три поколения процессоров, хотя к концу текущего года ему на смену придёт новая основа.

Обе компании предлагают процессоры начального, среднего и флагманского уровня из своих последних серий. Для требовательных геймеров и творческих людей стартовые цены составляют от 13 тысяч рублей для AMD Ryzen 5 7500F и около 20 тысяч рублей для Intel Core i5-14400F. Стоит отметить, что за счет большего количества ядер и потоков, решение от Intel будет обходить AMD в задачах, которые могут нагрузить все потоки, но при запуске приложений с упором на производительность одного ядра, Ryzen окажется быстрее. Исторически AMD была намного доступнее в бюджетном сегменте.

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Разница в ценах между более премиальными чипами двух компаний уже кажется более ощутимой. Так, процессор AMD Ryzen 7 7700 оценен в 25 тысяч рублей, в то время как за Intel Core i7-14700KF придётся отдать уже 44 тысячи рублей. Однако, процессор от AMD не способен наравне конкурировать с решением от "Синего гиганта". Более справедливо будет сравнить его с Intel Core i5-14600KF, который продаётся практически по той же цене, хоть и относится линейке i5.

На верхнем уровне находятся модели для настоящих энтузиастов, такие как Ryzen 9 7950X3D и Intel Core i9-14900K. Цена на флагманские решения находится на уровне 50 тысяч рублей. Несмотря на то что AMD предоставляет более доступные варианты в бюджетном сегменте, в категории "премиум" обе компании находятся на равных позициях. К плюсам Intel в этом сегменте можно добавить более высокий потенциал для разгона, однако, есть одно "но".

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Чаще процессоры Intel имеют большее количество ядер и потоков, что позволяет им лучше проявлять себя в рендере, 3D-моделировании и других ресурсоёмких задачах. Однако, в случае сборки игровой системы, можно остановиться на недорогом 6-ядерном процессоре от AMD, имеющем более высокую производительность на одно ядро, в сравнении с конкурентами. Большинство игр попросту не оптимизированы для использования большого количества ядер процессора и требуют именно высокой частоты и L3 кэша.

Стоит отметить,что хоть именно на ультимативных решениях отражается борьба двух титанов, где и процессоры обоих брендов показывают феноменальные характеристики, здесь же наиболее очевидны некоторые нюансы. В частности, речь идёт о спорной линейке Raptor Lake от Intel, которая обернулась для компании настоящим кошмаром. С 2023 года компания сталкивается с большим количеством жалоб на нестабильную работу процессоров 13-го и 14-го поколений, в частности речь идёт о линейках Core i7 и Core i9.

По словам клиентов компании, чипы зачастую вылетают из требовательных приложений, вызывают неожиданные выключения системы, синие экраны или же вовсе процессоры полностью выходят из строя. Студия Alderon Games заявила, что 50% её рабочих станций и серверов, построенных на базе флагманских решений Intel, либо работают нестабильно, либо уже неработоспособны. Согласно аналитике одного из крупнейших европейских ритейлеров, число возвратов процессоров Raptor Lake в 3-4 раза превышает количество бракованных чипов предыдущей линейки. С начала года Intel потеряла около 60% рыночной стоимости, что подчеркивает сложности компании.

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Можно объяснить это общим падением рынка, но у той же AMD с начала года падение составило 6-7%

Однако, компания не так давно сообщила, что выявила проблему и нашла способ её решения, и уже в этом месяце пользователи Raptor Lake должны будут получить обновление Bios, которое внесёт изменения в настройки алгоритма микрокода процессоров, отвечающего за работу функции eTVB. К сожалению, данный патч не поможет восстановить уже вышедшие из строя экземпляры, но по заверениям представителей Intel, он должен остановить деградацию функционирующих чипов.

Если сравнивать две эти компании на сегодняшний день, то Intel чаще предлагает даже более интересные решения в одном ценовом сегменте, за счет большого количества ядер и потоков, но увы, из-за ситуации с нестабильностью её высокопроизводительных чипов и их постепенной деградации, большей привлекательностью обладают процессоры от AMD.

Странно наблюдать такую картину, так как несколькими годами ранее, процессоры Intel, наоборот, считались более надёжными и качественными решениями, а к моделям от "Красных" относились с некоторым пренебрежением. Особенно с прошлыми исполнениями сокетов, когда процессоры зачастую отрывались от материнской платы вместе с кулером во время обслуживания.

Стоит отметить, что невзирая на проблемы с Raptor Lake, Intel всё же имеет куда большую клиентскую базу, чем её конкурент. Это подтверждают и опросы на популярной платформе Steam, более 60% которой пользуются процессорами "Синих".

Также компании в настоящий момент сосредоточены на выпуске своих новых линеек. Intel сосредоточилась на грядущей линейке процессоров Arrow Lake, релиз которой намечен на конец текущего года. Судя по всему, на этот раз компания постарается не допустить таких ошибок, как с Raptor Lake, из-за которых порой даже преданные фанаты начали поглядывать в сторону "Красного лагеря". В свою очередь, AMD уже в этом месяце запускает продажи своих новейших процессоров Ryzen 9000, причем модели 9600X и 9700X должны будут оказаться на прилавках магазинов уже в ближайшее время, а флагманские решения ближе к середине августа.