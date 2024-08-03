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Zelikman
Уже 5 августа Китай запустит свои первые 18 спутников низкоорбитальной группы G60
В общей сложности Пекин планирует доставить на орбиту порядка 12 тысяч спутников, чтобы реализовать проект, конкурирующий с американским Starlink

  Запуск первых 18 спутников китайской низкоорбитальной группы G60 назначен на 5 августа, сообщает редакция журнала Space News. В статье отмечается, что в рамках данного проекта Китай намерен вывести в космос 12 тысяч спутников.

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  Цель создания спутниковой сети - обеспечить глобальный доступ к Интернету, составив конкуренцию американским проектам, таким как Starlink. Кроме того, группа спутников будет способствовать оптимизации распределения орбитальных ресурсов и частот, а также обеспечивать национальное покрытие интернетом и защиту данных.

  Источник также указывает, что компания Shanghai Spacecom Satellite Technology планирует инвестировать в разработку и внедрение данного проекта около 943 млн долларов.

  В Пекине пока не разглашают, какая именно ракета-носитель будет использована для вывода спутников на орбиту. Тем не менее, эксперты отмечают, что самым оптимальным решением для данной миссии является ракета Long March 6A.

  Специалисты в области космоса акцентируют внимание на том, что вывод спутников на орбиту представляет лишь часть комплексного подхода Китая к развитию коммерческого сектора в космической индустрии. Это событие также значительно увеличит общий космический потенциал страны. Сейчас Пекин активно разрабатывает другую спутниковую группировку, известную как Guowang.

#технологии #интернет #starlink #спутник
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