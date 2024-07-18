По мнению экс-президента, регион является одним из богатейших за счёт поддержки со стороны США

Бывший лидер и участник выборов от партии республиканцев, Дональд Трамп, заявил, что Тайвань должен оплачивать защиту Соединенных Штатов, хотя бы частично, из-за того, что Тайвань доминирует в отрасли производства микросхем.

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В своём интервью Трамп выразил мнение, что Тайвань должен вносить вклад в американское оборонное дело. Он сравнил ситуацию с работой страховой компании, замечая, что Тайвань не оказывает никакой поддержки. Трамп отметил, что Тайвань очень богатый благодаря производству микросхем и подчеркнул, что такая ситуация недопустима. Эти слова выделяются из общей линии большинства президентов США, включая администрацию Джо Байдена, которая обещала защищать Тайвань в случае начала спецоперации со стороны Китая.

Акции TSMC снизились на 2,4% в среду. TSMC является ведущим поставщиком микросхем в мире, поставляющим микросхемы для таких американских компаний, как Nvidia, AMD, Apple и др. Председатель TSMC Марк Лю выразил мнение, что никто не сможет контролировать их силой, подчеркнув, что военный конфликт сделает заводы TSMC неработоспособными.

Идея взятия Тайваня китайской армией и захвата TSMC с другими центрами производства чипов обсуждается широко, особенно в администрации Байдена. Министр торговли Гина Рамондо заявила в мае, что такие действия будут крайне разрушительными для американской технологической цепочки. В ответ на эти угрозы безопасности, Министерство торговли США выделяет средства на развитие внутреннего производства чипов через закон о чипах и науке. Хотя большая часть финансирования пошла на Intel, TSMC получила значительные инвестиции на строительство заводов полупроводников в Аризоне на сумму 11,6 млрд долларов.

Пекин считает Тайвань частью Китая и остров зависит от помощи американских военных и их лидеров. Если Трамп, который является фаворитом от республиканцев на предстоящих выборах, реализует подобные идеи, это может повлиять на геополитическую ситуацию с серьезными последствиями для Тайваня.

Такие действия происходят в условиях «войны чипов» между США и Китаем. США ограничили экспорт мощных чипов и графических процессоров в Китай, в то время как Китай вкладывает миллиарды в развитие полупроводниковой отрасли.