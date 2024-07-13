Однако, пока нет точной информации, о каких конкретно процессорах идёт речь

Недавно появилась информация о том, что компания Intel планирует запустить платформу Lunar Lake-V для ноутбуков в сентябре, а затем представить разблокированные процессоры Arrow Lake-S для настольных компьютеров в октябре. Сегодня появилась новая утечка, согласно которой процессоры Arrow Lake-S от Intel могут задержаться и поступить в продажу только в декабре. Как обычно, следует быть осторожными с подобными слухами.

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Инсайдер @9550pro не раскрыл своего источника, но утверждает, что сообщение, сделанное Jaykihn в Twitter, о том, что процессоры Arrow Lake-S должны будут поступить только на 40-й неделе 2024 года, подтверждает его информацию. Ведь от момента получения качественных образцов до начала фактических поставок проходит не менее трех-четырех месяцев.

Пока неясно, о каких конкретно процессорах Arrow Lake-S идет речь. Обычно Intel представляет разблокированные 125-вт процессоры для энтузиастов с наибольшим количеством ядер в октябре или ноябре, а массовые 65-вт процессоры - в январе. По этой причине, если разблокированный Arrow Lake-S достигнет стадии качественных образцов лишь в конце сентября или начале октября, то его запуск в декабре можно считать задержкой.

Тем не менее, если речь идет о стандартных 65-вт моделях, которые будут готовы к поставкам в конце декабря или в начале января, это типичное расписание для Intel. В случае, если компания сможет предложить мейнстримовые Arrow Lake-S в декабре, это можно будет считать положительным событием, так как обычно подобные процессоры не показывают на выставках CES и пропускают праздничный сезон, что позволяет Intel продавать более дорогие детали в ноябре и декабре. Сама компания пока не комментировала данные слухи.