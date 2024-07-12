Сообщается, что над расширением возможностей ОС работают специалисты из 271 китайской компании

Компания OpenKylin недавно представила новую операционную систему для ПК с ИИ. Эта операционная система основана на открытом исходном коде Linux и поддерживается сообществом OpenKylin, в которое входят различные китайские компании, включая Hygon и Phytium. В Китае есть интерес к ПК с ИИ, но пока операционная система Windows остается самой популярной.

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Согласно отчету South China Morning Post, новая версия OpenKylin тесно интегрирована с искусственным интеллектом и включает в себя поддержку встроенных языковых моделей (LLM), помощника по ИИ и генерацию текста в изображение. OpenKylin хочет следовать тенденциям развития ПК с ИИ, надеясь, что приложения с данной технологией привлекут пользователей.

Компания утверждает, что интеграция ИИ призвана улучшить производительность и удобство работы для пользователей отечественных операционных систем. ПК с искусственным интеллектом обычно оснащены передовыми процессорами, способными выполнять задачи искусственного интеллекта на устройстве, а не в облаке. Пока не ясно, как операционная система OpenKylin сможет ускорить рабочие процессы с искусственным интеллектом и использовать возможности встроенного ИИ. Также неясно, будут ли у операционной системы OpenKylin какие-либо требования к производительности нейронных процессоров, в отличие от Microsoft Copilot +, которая требует процессоров способных обрабатывать множество операций в секунду.

Компания Lenovo рассматривает Китай как особый рынок для ПК с искусственным интеллектом из-за требований к локализации данных, поэтому OpenKylin, возможно, станет популярной в Китае благодаря возможностям ИИ. Государственная газета Китая Science and Technology Daily назвала версию OpenKylin с улучшенным искусственным интеллектом "безопасной, стабильной и управляемой", так как она разрабатывается китайскими специалистами от 271 компании.

OpenKylin напоминает Microsoft Windows и является частью усилий Китая по сокращению зависимости от зарубежных операционных систем и технологий. Эта инициатива получила поддержку из-за торгового противостояния между США и Китаем. Вопреки этим усилиям, отечественные операционные системы пока не могут конкурировать с Windows, которая по-прежнему является доминирующей операционной системой в Китае, занимая около 80% рынка по состоянию на июнь 2024 года по данным StatCounter.