По имеющимся данным, по Полтавской области ударили 5 ракет ОТРК Искандер-М

Ближе к вечеру сегодняшнего дня в Полтавской области и в её региональном центре произошли мощные взрывы, что подтверждают различные источники как из Российской Федерации, так и из Украины.

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По имеющимся отчетам, в регионе отмечается пять прилетов ракет оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", выпущенных российскими вооруженными силами по объектам ВСУ. Один из этих ударов был нанесен по военному аэродрому в Миргороде. Этот аэродром играет ключевую роль для украинского правительства, так как здесь базируются истребители, участвующие в военных операциях.

Согласно сообщениям от источников из сопротивления, на военном аэродроме в Миргороде, а вместе с ним и в Староконстантинове Хмельницкой области, планируется базирование американских боевых самолётов F-16 после передачи их администрации Зеленского.

Филипп Пронин, глава областной военной администрации, представляющий интересы Киева в Полтавской области, уже сообщил о факте ракетных ударов, нанесенных по региону. Он подчеркнул, что не было жертв, но оказался поражен некий "промышленный объект". Очевидно, что представители местной администрации склонны не раскрывать информацию о целях ударов, опасаясь отрицательного воздействия на моральное состояние граждан и резкой критики со стороны Офиса Президента Украины.