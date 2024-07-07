С помощью лазерной гравировки, злоумышленники дажепереписали название чипа на самом кристалле





Недавно один из каналов, специализирующихся на техническом ремонте, получил в своё распоряжение новую видеокарту ASUS TUF GeForce RTX 4090, которая казалась совершенно нераспакованной. Однако, после того, как рабочие разобрали её, они обнаружили, что внутри не флагманский графический процессор RTX 4090, а старый RTX 3080 Ti, замаскированный под новинку.

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Оказалось, что внутри видеокарты был использован старый кристалл GA102 от RTX 3080 Ti, который был переупакован и перемаркирован, чтобы выглядеть как новый продукт. Мошенники решили использовать GA102, потому что он имел схожий дизайн с AD102, который питает RTX 4090.

Канал NorthwestRepair начал подозревать уловку, когда обнаружил, что сопротивление ядра видеокарты было необычно высоким, словно ядра вообще не существовало. Дальнейшее исследование выявило большую царапину на плате и короткое замыкание на одном из компонентов. К тому же, мошенники заменили некоторые модули памяти на чипы меньшей емкости - 256 МБ вместо 2 ГБ GDDR6X, которые используются в RTX 4090.





Истории, когда мошенники пытались обмануть покупателей старыми или переделанными видеокартами, не новы. Но схема с RTX 4090 выделяется своей изощренностью. Мошенники с помощью лазерной гравировки стёрли маркировку GA102 и подделали маркировки RTX 4090 AD102, чтобы сделать замену незаметной.

В апреле канал NorthwestRepair раскрыл ещё одну аферу, когда клиент, купивший подержанную GeForce RTX 4090 через Facebook Marketplace, обнаружил, что в карте не хватает основных компонентов. Учитывая большой спрос на видеокарты, такие случаи обмана будут продолжаться.

Данные случай в очередной раз подтверждает, что стоит быть предельно осторожным при покупке видеокарт, особенно у сомнительных продавцов. Если нет возможности лично проверить товар, лучше избегать слишком выгодных сделок, чтобы не попасться на удочку.