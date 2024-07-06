По словам источника, сделка практически была готова, но сорвалась из-за амбиций Дженсена Хуанга.

Nvidia - одна из ведущих корпораций в сфере технологий, чья рыночная стоимость превышает стоимость Intel и AMD. Оказалось, что AMD почти приобрела Nvidia в прошлом. Один бывший сотрудник AMD рассказал недавно, что в прошлом чуть не состоялась сделка о покупке Nvidia. Он подробно описал отказ Nvidia от сделки, главным образом из-за нежелания генерального директора Дженсена Хуанга соглашаться на нее, если его не назовут генеральным директором объединенной компании.

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Хемант Мохапатра работал в AMD в середине-конце 2000-х, помогая в разработке CPU, APU и GPU, которые используются до сих пор. Он был там, когда AMD осознала свой шанс на рынке GPU, но начально его проигнорировала. Недавно Мохапатра поделился своими воспоминаниями о том времени в одной публикации.

Среди прочего, Мохапатра рассказал о переговорах о слиянии AMD и Nvidia в одну компанию. Однако генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг имел стратегию по привязке графических процессоров Nvidia к платформе CUDA. Тогдашний генеральный директор AMD Гектор Руис вместо этого решил приобрести конкурирующую компанию ATI, что привело к тому, что бренд Radeon перешел под контроль AMD.

Другой бывший сотрудник AMD, Фил Парк, подтвердил это через одну публикацию. Хотя он не встречался с Мохапатрой и имеет свое мнение относительно некоторых воспоминаний, "история о том, что Хуанг хотел стать генеральным директором, правдива", - сказал Парк. Он также добавил свои комментарии к этим воспоминаниям, особенно к ранним попыткам AMD в области многоядерных процессоров.