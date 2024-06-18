Владельцы автомобилей сообщают о проблемах в моторе стеклоочистителя

Компания Tesla вновь временно прекратила поставки своего электрического пикапа Cybertruck из-за неполадок в моторе стеклоочистителя, сообщает издание CarBuzz. Несмотря на то, что компания официально не объявила об этой паузе, информация поступила от клиентов Tesla, ожидающих свои заказы Cybertruck, на одном из онлайн-форумов.

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Один из владельцев Cybertruck рассказал, что стеклоочиститель прекратил функционировать вскоре после покупки автомобиля. Со слов покупателя, проблема возникла уже через 30 километров пробега во время дождя, и сервисный центр сообщил, что восстановление автомобиля займет несколько недель.

Предполагается, что некоторые экземпляры Cybertruck были собраны с неисправными моторами стеклоочистителя. Компания заметила эту проблему и временно остановила поставки пикапов, чтобы заменить детали. Задержки в поставках запчастей объясняются логистическими трудностями.

Ранее Tesla пришлось отозвать все уже проданные автомобили из-за проблем с накладкой на педаль газа. Некорректная установка накладки может привести к ее смещению и затрудненной работе педали, что увеличивает риск возникновения аварии. Откровенно говоря, в последнее время компания Илона Маска получает удар за ударом, начиная от ряда проблем со своими автомобилями и заканчивая неудачами в конкурентной борьбе с китайскими автопроизводителями.