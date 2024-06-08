Ожидается, что процессоры Ryzen 9000 X3D могут поступить в продажу лишь в 2025 году

Редакция PC Gamer сумела пообщаться с Донни Волигроски, руководителем по техническому маркетингу в компании AMD, на выставке Computex 2024, чтобы узнать о планах на будущее 3D V-Cache. В ответ на вопрос о перспективных разработках для Zen 5, он заявил, что AMD постоянно совершенствует свои возможности с X3D.

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Однако, следующее поколение Zen 5 X3D ожидается не ранее начала 2025 года, примерно через полгода после выпуска стандартных процессоров серии Ryzen 9000. К примеру выпуск предыдущих чипов X3D, в лице Ryzen 7 7800X3D, произошёл лишь в начале апреля этого года. Волигроски не раскрывал детали, но заявил, что в компании работают над усовершенствованиями для того, чтобы сделать X3D более крутым, чем когда-либо.

Одной из возможностей является изменение размера вертикально расположенного кэша SRAM. В настоящее время все чипы 3D V-Cache имеют одинаковый размер кэша объемом 64 МБ. Предложение увеличения ёмкости кэша на премиум процессорах может позволить лучше категоризировать продукты в линейке Ryzen.

Еще одной возможностью является внедрение 3D V-Cache в APU AMD и мобильные чипы Ryzen AI с интегрированной графикой. Увеличение производительности графического процессора этих чипов может быть достигнуто за счет вертикального кэша между GPU и оперативной памятью.

Несмотря на отсутствие конкретных деталей о планах AMD, очевидно, что 3D V-Cache - это не просто временная технология. Для более глубокого понимания роли 3D V-Cache стоит взглянуть на сравнение Ryzen 7 7800X3D и Intel Core i9-14900K. Эта технология помогает команде AMD оставаться лидером перед конкурентами в играх, таких как Assetto Corsa Competizione, а также в ряде других проектов.