Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
AMD планирует расширять возможности своих процессоров за счёт технологии 3D V-Cache
Ожидается, что процессоры Ryzen 9000 X3D могут поступить в продажу лишь в 2025 году

  Редакция PC Gamer сумела пообщаться с Донни Волигроски, руководителем по техническому маркетингу в компании AMD, на выставке Computex 2024, чтобы узнать о планах на будущее 3D V-Cache. В ответ на вопрос о перспективных разработках для Zen 5, он заявил, что AMD постоянно совершенствует свои возможности с X3D.

реклама

  Однако, следующее поколение Zen 5 X3D ожидается не ранее начала 2025 года, примерно через полгода после выпуска стандартных процессоров серии Ryzen 9000. К примеру выпуск предыдущих чипов X3D, в лице Ryzen 7 7800X3D, произошёл лишь в начале апреля этого года. Волигроски не раскрывал детали, но заявил, что в компании работают над усовершенствованиями для того, чтобы сделать X3D более крутым, чем когда-либо.

  Одной из возможностей является изменение размера вертикально расположенного кэша SRAM. В настоящее время все чипы 3D V-Cache имеют одинаковый размер кэша объемом 64 МБ. Предложение увеличения ёмкости кэша на премиум процессорах может позволить лучше категоризировать продукты в линейке Ryzen.

  Еще одной возможностью является внедрение 3D V-Cache в APU AMD и мобильные чипы Ryzen AI с интегрированной графикой. Увеличение производительности графического процессора этих чипов может быть достигнуто за счет вертикального кэша между GPU и оперативной памятью.

  Несмотря на отсутствие конкретных деталей о планах AMD, очевидно, что 3D V-Cache - это не просто временная технология. Для более глубокого понимания роли 3D V-Cache стоит взглянуть на сравнение Ryzen 7 7800X3D и Intel Core i9-14900K. Эта технология помогает команде AMD оставаться лидером перед конкурентами в играх, таких как Assetto Corsa Competizione, а также в ряде других проектов.

#amd #процессоры #технологии #ryzen 9000 #3d cache
1
Показать комментарии (1)
Инженерник AMD Ryzen AI 9 HX 370 в тесте CPU-Z оказался до 25% быстрее 7940HS с увеличенным TDP
Tweakers: В этом году не выйдет ни одна видеокарта нового поколения от NVIDIA, AMD и Intel
С начала текущего года спрос на китайские дроны увеличился на 300%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Модеры показали Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition с улучшенной графикой
1
Ученые в США: низкообогащенный уран высокого качества может быть использован в качестве оружия
+
Европа производством аккумуляторов из древесины хочет избавиться от литиевой зависимости из Китая
4
Китай готовится досрочно превысить национальные показатели по производству «зеленого» водорода
1
Россия отправила на Кубу группу боевых кораблей Северного флота
8
В России наладили производство сверхминиатюрных светодиодов для нужд машиностроения
5
На СВО задействовали многоцелевое орудие "Козерог-1", стреляющее ракетами, гранатами и снарядами
1
В ночь на 7 июня российские ВКС сумели поразить комплексы ПВО в Полтавской и Киевской областях
+
Financial Times: Китай вербует пилотов западных истребителей для обучения своих лётчиков
+
Меркурис: Россия способна подавить своими РЭБ беспилотники США в районе Черного моря
1
Samsung Electronics представила серии мониторов Odyssey OLED, Smart и ViewFinity
+
RTX 4080 с трудом выдает 30 FPS в 4K в демонстрации Abandoned Manor на Unreal Engine 5.4
6
Смартфон Realme GT 7 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 4 и OLED 8T LTPO с разрешением 1,5K
+
MLID: NVIDIA GeForce RTX 5090 получит 28 ГБ видеопамяти и может стоить $2500
10
Опубликованы характеристики и предварительная цена глобальной версии Oppo Reno 12 Pro 5G
+
Мессенджер Telegram запустил собственную валюту Stars
+
Дом Советов в Калининграде окончательно снесут летом 2024 года
1
Ajazz представила клавиатуры с сенсорными экранами
+
Чем интересен проект космического лифта, и почему в 2025 Япония не сможет приступить к строительству
+
«Аэрофлот» хочет оказаться от покупки пассажирских лайнеров Superjet 100 и Ту-214
15

Популярные статьи

7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
28
"Резидент", "Пацан против всех", "Без границ" - обзор трех фильмов
6
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр
20
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
96
Китайские разработчики преднамеренно ухудшают AI-чипы, чтобы сохранить доступ к услугам TSMC
2
Об истребителях Mirage 2000-5, которые Франция собирается передать Украине
13
Эксперт Малич рассказал о растущем скептицизме на Западе в отношении конфликта на Украине
+
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
19
Американский журналист сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и похвалил Россию
4
War Zone: США активно наращивают запасы ракет для обороны Тайваня
+

Сейчас обсуждают

Ivan Mikhailov
20:49
Каждый год Россия отправляет свой флот на Кубу для учений, что тут необычного
Россия отправила на Кубу группу боевых кораблей Северного флота
cibershot
20:42
Windows 11 это и есть проблема, тормозная ось хуже висты
Microsoft подтверждает наличие проблем с обновлением KB5037853 для Windows 11 на виртуальных машинах
REY_B_
20:40
Ну... Они признали умерщвление мышей мышеловками и ядом негуманным.... Таков левый популизм. Наобещали всего и сразу, а думать типа должен кто-то другой. А этот "другой" спокойно стоит в сторонке и кр...
Bild: В Германии мышь пыталась украсть маффин в магазине на глазах у покупательницы
lighteon
20:39
Можете выпить йаду) Полезный совет из старых интернетов))
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
PanzerK
20:38
Я с продажи видеокарт деньги не зарабатываю... так что если компания AMD не удосужилась выпустить качественные драйверы я об этом и пишу. Видимо доля рынка их вполне устраивает, раз они продолжают тем...
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
Johann Klassen
20:36
Откуда знаешь? Твои "светодиоды", намного меньше???
В России наладили производство сверхминиатюрных светодиодов для нужд машиностроения
REY_B_
20:35
3D кэш сейчас выпускается на устаревшем 7нм тех.процессе. Хотя его можно спокойно масштабировать до самых передовых. Вопрос лишь в цене. Плюс увеличение производительности, это увеличение объёма вычис...
AMD планирует расширять возможности своих процессоров за счёт технологии 3D V-Cache
PanzerK
20:34
И? Какие выводы из этого я должен сделать? Что гомосексуализм это норма? Вы бы поосторожней... с пропагандой ваших идей... Я такое не одобряю.
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
lighteon
20:29
Зато вы знаете, что нужно устанавливать драйвер от Windows Vista и запускать сбойные игры в режиме совместимости с Windows Vista и тогда все работает. А ноют про корявые драйвера не поддерживающие WDD...
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
John Do
20:28
Фотка знаковая, кто-нибудь здесь видит черную дыру? А она есть. И это Самый первый снимок телескопа. Кто-то что-то знает ))
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую отдаленную от нас галактику во Вселенной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем