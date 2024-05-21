Данная техника будет оснащена дистанционно управляемыми боевыми модулями, а не пулеметами открытого ведения огня

Нидерланды направят администрации Зеленского старые, но улучшенные бронетранспортеры YPR от голландской армии в рамках нового пакета военной помощи. Количество машин, которые будут поставлены, и дата поставки не указаны, но Министерство обороны Нидерландов заявило, что машины будут доставлены "в кратчайшие возможные сроки".

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Обновление данной техники заключается в том, что все машины YPR будут оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями, а не пулеметами открытого ведения огня. По данным военного ведомства Нидерландов, оборудование предоставляется по просьбе главы украинского правительства.

"Эти типы бронетехники очень важны для Украины. Они маневренны, могут быстро перевозить войска и могут использоваться в разведывательных, наступательных и оборонительных целях", - говорится в заявлении.

YPR-765 - голландский бронетранспортер на базе M113 Соединённых Штатов Америки. Украина получает эти машины с 2022 года, всего поставлено 207 БТР различных модификаций. Согласно информации голландского блога Oryx, по состоянию на 19 мая 2024 года, в ходе конфликта на Украине было уничтожено 55 YPR-765, 8 были повреждены, 8 были брошены украинскими военными, а 5 были захвачены российскими подразделениями.