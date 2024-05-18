Евросоюз продолжает заводить расследования против корпораций из Поднебесной

Сообщается, что Китайская Народная Республика готовится принять контрмеры против Европейского Союза, если тот продолжит расследование в отношении китайских компаний в различных секторах, включая железные дороги, солнечную энергетику и безопасность, в соответствии с новым положением об иностранных субсидиях.

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Согласно сообщению в аккаунте в социальной сети, связанному с государственными средствам массовой информации, у Китая есть достаточные контрмеры, и если ЕС продолжит предпринимать действия, возможно, потребуется принять ответные меры. Торговая палата Китая в ЕС опубликовала заявление, в котором говорится, что предупреждение было "значительным" и что "Это может повлиять на европейское вино и молочные продукты".

В предыдущем месяце Европейская комиссия провела рейд в офисах китайского поставщика оборудования, якобы, для обеспечения безопасности Nuctech в Польше и Нидерландах в соответствии с положением о субсидировании. Комиссия все чаще предупреждает, что субсидируемое китайское производство представляет угрозу для внутреннего рынка ЕС.Однако, государства-члены ЕС придерживаются разных мнений по поводу тарифов. Евросоюз должен увеличить субсидии на электромобили и избежать торгового конфликта с Китаем, как предложила Венгрия, при этом лидеры Германии и Швеции также призывают к осторожному подходу к тарифам.