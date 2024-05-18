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Zelikman
Китай готов предпринять ответные меры, в случае давления со стороны ЕС на китайские компании
Евросоюз продолжает заводить расследования против корпораций из Поднебесной

  Сообщается, что Китайская Народная Республика готовится принять контрмеры против Европейского Союза, если тот продолжит расследование в отношении китайских компаний в различных секторах, включая железные дороги, солнечную энергетику и безопасность, в соответствии с новым положением об иностранных субсидиях.

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  Согласно сообщению в аккаунте в социальной сети, связанному с государственными средствам массовой информации, у Китая есть достаточные контрмеры, и если ЕС продолжит предпринимать действия, возможно, потребуется принять ответные меры. Торговая палата Китая в ЕС опубликовала заявление, в котором говорится, что предупреждение было "значительным" и что "Это может повлиять на европейское вино и молочные продукты".

  В предыдущем месяце Европейская комиссия провела рейд в офисах китайского поставщика оборудования, якобы, для обеспечения безопасности Nuctech в Польше и Нидерландах в соответствии с положением о субсидировании. Комиссия все чаще предупреждает, что субсидируемое китайское производство представляет угрозу для внутреннего рынка ЕС.Однако, государства-члены ЕС придерживаются разных мнений по поводу тарифов. Евросоюз должен увеличить субсидии на электромобили и избежать торгового конфликта с Китаем, как предложила Венгрия, при этом лидеры Германии и Швеции также призывают к осторожному подходу к тарифам.

#китай #санкции #экономика #европейский союз #торговля
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23:33
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Nvidia&Intel Hater
22:51
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О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
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