Пару недель назад завод уже направил военным эшелон с танками Т-72Б3М

Уральский вагоностроительный завод отправил российской армии очередную партию современных танков. Это было сделано в рамках подготовки ко Дню Победы, который отмечается 9 мая. Стоит отметить, что пару недель назад в армию была доставлена партия танков Т-72Б3М.

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Завод продолжает поставлять военным новейшие технологии. Они работают круглосуточно, чтобы удовлетворить потребности Вооруженных Сил Российской Федерации. Производство танков увеличивается с каждым месяцем, и проводится большая работа по улучшению их тактико-технических характеристик. В настоящее время перед заводом стоят новые задачи, связанные с внедрением новых технологий в производство танков.

Символично, что последняя партия танков Т-90М "Прорыв" была отправлена в армию накануне Дня Победы. 9 мая - особый день для завода "Уралвагонзавод", поскольку именно в этот день завод начал производить танки во время Второй Мировой Войны. Завод сыграл решающую роль в производстве техники во время войны, и его вклад в победу Советского Союза трудно переоценить.

Как всегда, рабочие завода "Уралвагонзавод" производят лучшую бронетехнику для своего времени. Они много раз доказывали свою состоятельность и продолжают делать это сегодня.

Как отмечает генеральный директор завода, "сегодня наше Отечество вновь столкнулось с внешними вызовами. Мы не только отстаиваем суверенитет России, но и снова боремся с нацизмом. И работники Уралвагонзавода, как 80 лет назад их деды и прадеды, производят лучшую для своего времени военную технику. Они уже не раз доказали, что достойны поколения победителей!", - заявил генеральный директор Концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.