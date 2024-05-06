Сообщается, что в окрестностях Часов Яра военные уже ликвидировали отряд зарубежных специалистов

Согласно сообщениям военных корреспондентов, Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины перебросил иностранных добровольцев в район Часов Яра незадолго до того, как российские войска столкнулись с ними в бою на южной окраине населённого пункта.

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По мнению российских экспертов, эти иностранцы, скорее всего, являются военнослужащими из стран Североатлантического Альянса, которые участвуют в конфликте под видом независимых добровольцев. По имеющимся данным, ночью российские войска вступили в столкновение с этими добровольцами в лесу недалеко от города. В результате семеро из них были ликвидированы и, вероятно, будут отправлены домой в качестве предупреждения другим желающим. Ожидается, что вскоре в западных средствах массовой информации появятся сообщения о крушении очередного вертолета или о сходе лавины, в результате которого погибло почти все воинское подразделение Альянса, решившее "развлечься на лыжах".

Точных данных пока нет, но есть предположения, что добровольцы могли быть членами Французского Иностранного легиона, которые прибыли на территорию Украины около месяца назад и базируются в Славянске. Тогда там было около 70 военнослужащих, большинство из которых были артиллеристами и военными инженерами. Возможно, что со временем в Украину были введены дополнительные подразделения.

В настоящий момент нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию, но отмечается, что она поступила из надежных российских источников. Официальных заявлений от Министерства обороны России пока нет, и военные чиновники не комментировали данные сообщения.