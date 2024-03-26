Предприниматель не видит никакой угрозы со стороны популярного приложения, даже если оно связано с Китаем

Во время интервью с CNN, основателю Apple Стиву Возняку был задан вопрос о важности огоржденя стеной компании, которой предполагается защищать конфиденциальность и безопасность пользователей. Возняк, неудивительно, выступил в защиту компании, к которой он привязан с момента ее основания в 1976 году, отметив, что он доволен имеющейся у него защитой и тем, что его учетные данные не были взломаны. Он заявил, что Apple лучше других технологических гигантов справляется с обеспечением конфиденциальности и безопасности.

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Возняк также добавил, что сомнительно отслеживание пользователей, но отметил, что следует обратить внимание на практики Facebook и Google и то, как они осуществляют свой бизнес. "Facebook был хорошей идеей, но они зарабатывают свои деньги, отслеживая пользователей и показывая рекламу, в то время как Apple этим не так часто занимается. Я считаю Apple хорошей компанией."

Затем Возняка спросили его мнение о предлагаемом запрете TikTok. Новый закон, ориентированный якобы на защиту американских граждан от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками, был принят конгрессом несколько недель назад. В случае вступления закона в силу, владелец китайского приложения ByteDance будет вынужден отказаться от TikTok через несколько месяцев, иначе приложение будет заблокировано в США.

Возняк выразил непонимание по поводу этого предлагаемого запрета и сказал, что он получает удовольствие от использования TikTok, например, просмотра клипов о спасении собак. Он подчеркнул, что мы должны придерживаться принципа, согласно которому отслеживание пользователей в интернете без их согласия недопустимо, и этот принцип должен распространяться на все компании. Он назвал выделение TikTok из-за его связи с Китаем "лицемерием", что, по его словам, является обычным в политической сфере.

Стоит отметить, что Возняк также является одним из основателей группы по защите цифровых прав Electronic Frontier Foundation и активно поддерживает приватность пользователей в интернете.