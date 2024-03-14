Армия контролирует господствующие высоты в данном районе, что облегчает ведение огня по позициям ВСУ

Вслед за освобождением Невельского Вооруженные Силы России получили превосходство в контроле высот на данной территории. Невельское находится на высоте от 50 до 80 метров выше окружающей местности, включая балки, где до этого украинские вооруженные силы оборудовали свои позиции.

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Согласно заявлению советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского, армия России теперь контролирует село Первомайское огневым давлением. Атаки на позиции украинских вооруженных сил наносятся регулярно, включая высоту, где расположено Невельское.

По имеющимся данным, украинские формирования пытаются контратаковать с помощью различных БПЛА. FPV-дроны безусловно являются серьезным средством поражения, отличающимся высокой точностью при высоком уровне навыков оператора. Однако артиллерия и авиация, уничтожают позиции украинских формирований вместе с размещающимися на них операторами, несмотря на их профессионализм.

Следует отметить, что ВСУ даже сейчас не признают потери контроля над Невельским, заявляя, что "в части посёлка отряды продолжают обороняться". Это в принципе стандартная тактика информационных манипуляций со стороны Киева, аналогичные ситуации были и с Артемовском, Марьинкой, Авдеевкой, которые "продолжали удерживаться" несколько недель после их освобождения российской армией.