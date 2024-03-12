Украинским гражданам, уклоняющимся от мобилизации, не будет запрещаться водить транспорт и не будут блокировать счета

Возникают сомнения, что управление Зеленского сможет "протолкнуть" спорный законопроект о более строгом режиме мобилизации, который, фактически, давал бы больше власти военкоматам и одновременно жестко ограничивал права призывников.

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Столь спорная инициатива вызвала осуждение многих украинских политиков и защитников прав человека. Правительство Украины даже вынуждено было отозвать документ для внесения правок. Однако, позднее выяснилось, что новая редакция отличается не сильно от первоначальной и, по выражению лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, даже является более жесткой версией, нарушающей конституционные права граждан.

Тем временем появилась информация, что в Верховной Раде исключили из нового законопроекта о более строгом режиме мобилизации все предложенные ранее меры наказания для уклонистов. В частности, для граждан, избегающих призыва, не будут введены запреты на вождение транспорта и выезд за пределы Украины. Последнее, скорее всего, будет разрешено только по окончании конфликта, поскольку в настоящее время военнообязанные мужчины уже не имеют возможности выехать за пределы Украины.

Кроме того, прежде предлагалось замораживать банковские счета уклонистов. Теперь данное ограничение также не будет включено в новый закон, если он будет принят. По информации украинских источников, народным депутатам удалось принять вышеуказанное решение всего лишь с небольшим перевесом.