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Zelikman
AMD планирует внедрить искусственный интеллект в технологию FSR
Таким образом, компания намерена усилить конкуренцию с компанией Nvidia и её DLSS 3.0

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  Марк Пейпермастер, технический директор AMD, заявил в интервью, что в будущем компания будет использовать искусственный интеллект для апскейлинга на своих игровых устройствах. Он подтвердил, что AMD планирует включить данную технологию в FidelityFX Super Resolution (FSR), чтобы конкурировать с технологиями DLSS от NVIDIA и XeSS от Intel.

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  Интервьюер спросил, о планах компании на 2024 год, и Пейпермастер ответил, что AMD уже много лет разрабатывает аппаратные и программные возможности для ИИ, и совсем недавно завершила работу над их реализацией во всем портфолио продуктов. Он отметил, что "Красный гигант" обеспечивает способность масштабирования с помощью искусственного интеллекта не только для своих игровых устройств, но и для облачных решений, периферийных устройств и персональных компьютеров.

  Согласно Пейпермастеру, AMD реализует ИИ как общекорпоративную инициативу, чтобы все приложения компании могли быть "интеллектуализированы". Он отметил, что добавление искусственного интеллекта в программное обеспечение позволит увеличить скорость внедрения новых процессоров AMD XDNA, оснащенных интегрированным нейропроцессором (NPU).

  Однако, масштабирование на основе искусственного интеллекта будет значительным сдвигом для FSR, представляя собой следующее крупное обновление технологии. Теоретически, это должно повысить качество изображения FSR и добавить детализацию, недоступную ранее. Благодаря технологии DLSS от NVIDIA есть понимание, что средства масштабирования на основе искусственного интеллекта способны делать больше, чем просто повышать разрешение, они также могут добавлять детали, которых нет даже в исходном изображении.

  Пока неизвестно, как AMD будет интегрировать искусственный интеллект в FSR, но предполагается, что компания может использовать нейронную сеть для достижения большего разрешения, чем 4K. Эти данные будут использованы в драйверах AMD Radeon для FSR AI, чтобы создавать высококачественные изображения в играх.

#amd #nvidia #технологии #искусственный интеллект #гейминг #dlss #fsr
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