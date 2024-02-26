Результаты тестирования в Geekbench 6 вероятно представляют собой первый взгляд на одноядерную производительность процессора Taishan V120, разработанного дочерней компанией Huawei HiSilicon. Оценка показывает, что ядра Taishan V120 примерно соответствуют ядрам AMD Zen 3 конца 2020 года, что говорит о том, что технология Huawei не так сильно отстает от передовых западных разработчиков чипов.

Ядро Taishan V120 впервые было обнаружено в чипе смартфона Huawei Kirin 9000s, который также использует два ядра Arm Cortex A510 для повышения эффективности. Очевидно, что ядро Taishan V120, протестированное в Geekbench 6, производится на процессоре второго поколения 7-нм узла SMIC.

Важно отметить, что результаты тестирования Geekbench 6 мало что говорят о характеристиках самого процессора. Намеком на его назначение может служить "Huawei Cloud OpenStack Nova", что говорит о том, что это, вероятно, серверный процессор Kunpeng. Хотя точно определить, какой именно процессор в тесте использовался, невозможно.

Также стоит учесть, что тестирование проводилось только на одном ядре, что ограничивает возможность судить о многоядерной производительности и полезности процессоров в реальных условиях. Сравнивая с результатами бенчмарков Geekbench, можно предположить, что серверный ЦП на базе Taishan V120 примерно соответствует процессорам Epyc Milan на базе Zen 3 от AMD. Это неплохой результат, однако, он отстает от современного Epyc Genoa на базе Zen 4 и Intel Sapphire Rapids. Также стоит учитывать, что Taishan V120, скорее всего, производится на менее производительном узле, в отличие от конкурентов.

Нельзя также забывать о потреблении энергии и эффективности процессоров, особенно для серверных систем, где мощность и эффективность играют важную роль. Даже если серверные процессоры Huawei быстры, их потребление энергии может оказаться слишком высоким и невыгодным с экономической точки зрения.

В целом, результаты тестирования в Geekbench 6 дают представление о производительности ядер Taishan V120, однако для полной оценки их конкурентоспособности необходимо учитывать все технические характеристики изделия.