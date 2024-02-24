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Zelikman
В ночь на 24 февраля российская армия поразила ряд объектов украинского ВПК
Сообщается об уничтожении предприятий по изготовке ударных беспилотников

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  В ночь с 23 на 24 февраля в различных городах Украины раздались звуки взрывов. Российская армия провела удары по нескольким объектам в Кривом Роге, Днепропетровской области, и Кировограде. Данная информация поступает от источников из Украины и России.

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  Сообщается, что как ракетные удары, так и дроны-камикадзе были использованы в этих атаках. Кроме Кривого Рога и Кировограда (украинское название - Кропивницкий), российская армия также атаковала инфраструктуру в Херсоне и Одессе. Воздушная тревога звучала в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Харьковской и ряде других областей. Как многократно заявлялось в Министерстве Обороны России, российские Вооруженные Силы атакуют исключительно военную и энергетическую инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса, и связанные с ними стратегические объекты, не стремясь наносить поражения гражданскому населению.

  Судя по всему, были атакованы оборонные заводы и предприятия, так как разрушение этих объектов и остановка их деятельности, это приоритетная задача. Например, днем ранее был атакован цех по производству беспилотных летательных аппаратов.

Одновременно с этим, регионы в центре и на юге России страдают от БПЛА принадлежащих Украинским Вооруженным Силам.  

#сво #техника #всу #армия #оружие #бпла #ракеты #дроны
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