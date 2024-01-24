В Китае уже замечены адаптеры с мобильными графическими ускорителями RTX 4090 и RTX 4080

Компания Nvidia анонсировала мобильные версии видеокарт RTX 4090 и RTX 4080, предназначенные для использования в ноутбуках. Однако, некоторые китайские технологические компании решили перепрофилировать их в настольные графические процессоры. Это не новая практика, и ранее сообщалось о выпуске мобильных видеокарт серий RTX 20 и 30.

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По информации VideoCardz, в Китае продаются настольные видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090, которые фактически являются мобильными версиями для ноутбуков. Они установлены на печатные платы большего размера. Как сообщается, мобильные карты предлагаются по более низкой цене по сравнению с настольными моделями. Однако, есть несколько причин, почему покупка таких карт может быть плохой идеей.

Во-первых, данные адаптеры точно не будут обладать таким же уровнем производительности, как десктопные аналоги. Их характеристики урезаны по сравнению с соответствующими полноценными моделями. Они имеют меньшее количество ядер CUDA и меньший объем памяти. Например, RTX 4080M, модель для ноутбуков, основана на графическом процессоре AD104, имеет 7424 ядра CUDA и 12 ГБ памяти, тогда как десктопная модель 4080, основанная на AD103, имеет 9728 ядер CUDA и 16 ГБ памяти. RTX 4090 для ноутбуков на базе AD103 также имеет 9728 ядер CUDA и 16 ГБ памяти, тогда как более мощная модель для персональных компьютеров имеет 16384 ядра CUDA и 24 ГБ памяти.

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Кроме того, такие мутанты могут иметь и другие проблемы при использовании. Качество сборки зачастую оставляет желать лучшего и их выпуском занимаются как правило малоизвестные конторы, а не у проверенные брендовые производителей.