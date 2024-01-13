Компания успешно завершила ряд опытно-конструкторских испытаний

По окончанию прохождения ряда испытаний крупнейший концерн Германии Rheinmetall готовится начать выпуск нового комплекса противовоздушной и противоракетной обороны Skyranger 30. Эта передовая система проявила свою эффективность как в стационарном виде, так и на мобильном шасси-комплексе, показав впечатляющие результаты.

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Skyranger 30 оснащен 3D-поисковым радаром с активной фазированной антенной решеткой, ИК-детектором FIRST, электрооптической системой мультисенсорного наблюдения, вспомогательным радаром слежения и пакетом данных. Это обеспечивает возможность обнаружения целей в радиусе до 20 километров.

Что касается вооружения, Skyranger оснащен 30-миллиметровой револьверной пушкой Oerlikon KCE-ABM со скоростью огня 1200 выстрелов в минуту, а также пулеметом калибра 7,62 миллиметра. Комплекс также может быть оснащен сдвоенной пусковой установкой для ракет FIM-92 Stinger, MISTRAL или Chiron (KP-SAM), что позволяет расширить дальность огня до 3-6 километров.

Особенностью пушки Oerlikon является возможность программирования подрыва 30-миллиметровых фугасных боеприпасов с помощью 160 вольфрамовых цилиндров весом 1,25 грамма, формируя перед целью конус элементов поражения.

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На данный момент разработана модель A1, которая является испытательным стендом. Ожидается, что вариант A3 будет полностью готовым решением и сможет противостоять различным воздушным целям, включая беспилотные летательные аппараты. Планируется, что квалификация данной версии состоится в середине 2024 года.