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По окончанию прохождения ряда испытаний крупнейший концерн Германии Rheinmetall готовится начать выпуск нового комплекса противовоздушной и противоракетной обороны Skyranger 30. Эта передовая система проявила свою эффективность как в стационарном виде, так и на мобильном шасси-комплексе, показав впечатляющие результаты.
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Skyranger 30 оснащен 3D-поисковым радаром с активной фазированной антенной решеткой, ИК-детектором FIRST, электрооптической системой мультисенсорного наблюдения, вспомогательным радаром слежения и пакетом данных. Это обеспечивает возможность обнаружения целей в радиусе до 20 километров.
Что касается вооружения, Skyranger оснащен 30-миллиметровой револьверной пушкой Oerlikon KCE-ABM со скоростью огня 1200 выстрелов в минуту, а также пулеметом калибра 7,62 миллиметра. Комплекс также может быть оснащен сдвоенной пусковой установкой для ракет FIM-92 Stinger, MISTRAL или Chiron (KP-SAM), что позволяет расширить дальность огня до 3-6 километров.
Особенностью пушки Oerlikon является возможность программирования подрыва 30-миллиметровых фугасных боеприпасов с помощью 160 вольфрамовых цилиндров весом 1,25 грамма, формируя перед целью конус элементов поражения.
На данный момент разработана модель A1, которая является испытательным стендом. Ожидается, что вариант A3 будет полностью готовым решением и сможет противостоять различным воздушным целям, включая беспилотные летательные аппараты. Планируется, что квалификация данной версии состоится в середине 2024 года.