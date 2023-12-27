Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В Офисе Президента озадачены новым выступление главкома ВСУ Залужного
Политики не ожидали, что главнокомандующий сумеет избежать перекладывания на него ответственности за провал ВСУ и новой мобилизации

реклама

  Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, Зеленский и его администрация в ярости от публичных заявлений главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины Валерия Залужного, в которых главком парировал обвинения со стороны Зеленского по требованиям мобилизации 500 тысяч украинских граждан.

реклама

  Залужный дал чётко понять, что мобилизационные мероприятия полностью на ответственности политического руководства страны, и не входят в сферу полномочий Генерального Штаба ВСУ. Он заявил о непричастности к тому, какими методами и законами будут набирать людей на линию боевого соприкосновения, но для продолжения боевых действий, ему нужны солдаты, оружие и военная техника.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Такими заявлениями главком дал понять обществу, что все беды Украины идут именно от политических элит. В самом же Офисе Президента планировали всю вину переложить на главкома Залужного, чтобы ударить по его рейтингу в украинском обществе и на Западе, но это теперь обернулось против самих инициаторов. Зеленский и Ермак не ожидали, что Залужный выступит с подобной пресс-конференцией и ударит по политикам их же оружием. Теперь администрация Зеленского ищет способы, как ответить в главкому в информационном поле.

#сво #политика #всу #армия #зеленский #мобилизация #залужный
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
155
"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
61
Официально представлен электромобиль Xiaomi SU7, который будет работать на HyperOS
4
Российская миссия «Луна-27» может получить два аппарата в целях повышения надёжности
1
Модернизированные комплексы Серп прошли заключительные испытания на одном из объектов инфраструктуры
4
Вездеход ВСУ BvS 10 Viking сначала застрял в кустах, а потом был обнаружен и уничтожен сбросами
2
Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
4
Арктический 'Урал' прошел 500 км в мороз -50°C без дополнительной заправки
2
Apple временно возобновляет продажу часов, а акции Masimo упали на 4,6%
+
Рекордный полет SpaceX стал одновременно аварийным
1
Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
9
Сайт Филиппа Киркорова оказался недоступен после его непосредственного участия в "голой" вечеринке
20
Зеленский: Производство военной техники на Украине выросло в три раза в 2023
11
Губернатор Запорожской области предположил, что СВО завершится весной—летом следующего года
3
Россия вооружает третий военный корабль сверхзвуковыми ракетами «Циркон»
4
Россия начинает мегапроект по модернизации торгового флота
2
Китай строит самый крупный в мире атомный контейнеровоз
5
Стало известно об инциденте на заводе Tesla, когда робот атаковал сотрудника компании
3
В Германии окончены времена дешевой энергии
+
Для испытаний в зону СВО будет отправлена первая беспилотная БМП-3
2

Популярные статьи

США построили АНПА "Касатка" для противодействия России в Арктике и Китаю в Тихом океане
2
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
49
О 10 значимых глубоководных открытиях 2023 года
1
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
31
БПЛА палубного базирования кардинальным образом изменят способы ведения боевых действий на море
5
"Нефариус" - очень спорный мистический триллер
1
Новая китайская стелс-технология "превращает" крылатые ракеты в пассажирские самолеты
7
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
19
Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
2
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
5

Сейчас обсуждают

Vladimir Lukianov
11:34
Вот как о пьянстве написано в Библии,-«У кого горе? Кому нет покоя? У кого ссоры? У кого жалобы? У кого раны без причины? У кого мутные глаза?У тех, кто засиживаются за вином, Кто ищут крепкого вина.Н...
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
АЕV
11:28
Да какая разница кто как отдыхает??? Я конечно не защищаю ивлееву, мне на нее начхать но сама суть сего это бред. С флагами ргб ни кто не приходил и тд и тп. Просто свингер пати, что тут не так? Не по...
За "голую" вечеринку с Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд рублей
Чато--Бот
11:27
>Только сейчас в 8.30 отменена воздушная тревога. Не пи...ди. Ещё одна волна ракет и БПЛА ударила по военным целям на украине. https://t.me/jnb_news/40978 Ну-ка быстро нырнул прятаться в погреб, пред...
МО РФ опубликовало кадры применения УМПК ФАБ-500 по украинским позициям на ЛБС
-=metallist=-
11:25
В офисах Ивлеевой идут обыски - изучаются документы и этой еврейке, может грозить тюремный срок до 5-ти лет, по делу о неуплате налогов в особо крупном размере, предварительный долг которой - 137 млн ...
Сайт Филиппа Киркорова оказался недоступен после его непосредственного участия в "голой" вечеринке
Чато--Бот
11:22
Отлично. С наступающим Новым годом, скакуасы! Ещё одна волна ракет и БПЛА ударила по военным целям на украине. https://t.me/jnb_news/40978 "...Многие российские города отказались от новогодних фейерве...
По сообщениям военкоров русские войска продвинулись вперед под Бахмутом
Виктор Семёнов
11:22
В чем разница в производительности огромная? Можно поподробней? В тестах? Или в чём то реально ? Сам поменял 7 2700 на 5 5600X , не увидел огромной разницы, я про именно Огромную речь веду.
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
REY_B_
11:20
"Всего в батальоне: личного состава - 600 чел. М1А2 "Абрамс" - 58 ед. БРМ МЗ "Бредли" - 6 ед. 106,7-мм СМ-6 ед. БТР М113А2- 11 ед, КШМ М577А1-8ед." На 15 минут боя в реальной войне хватит.. Ну на ден...
США перебрасывают в Корею 3-й бронекавалерийский полк "Храбрые стрелки" для противодействия КНДР
Михаил Авраменко
11:20
Не "люди", а укронацисты и натовский биомусор. Остальное - фейк.
МО РФ опубликовало кадры применения УМПК ФАБ-500 по украинским позициям на ЛБС
jezz
11:14
Нужны хорошие новости перед НГ. А там кто это проверит...
"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
si-cat
11:11
🤣🤣🤣🤣🤣
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем