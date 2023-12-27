Политики не ожидали, что главнокомандующий сумеет избежать перекладывания на него ответственности за провал ВСУ и новой мобилизации

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, Зеленский и его администрация в ярости от публичных заявлений главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины Валерия Залужного, в которых главком парировал обвинения со стороны Зеленского по требованиям мобилизации 500 тысяч украинских граждан.

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Залужный дал чётко понять, что мобилизационные мероприятия полностью на ответственности политического руководства страны, и не входят в сферу полномочий Генерального Штаба ВСУ. Он заявил о непричастности к тому, какими методами и законами будут набирать людей на линию боевого соприкосновения, но для продолжения боевых действий, ему нужны солдаты, оружие и военная техника.

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Такими заявлениями главком дал понять обществу, что все беды Украины идут именно от политических элит. В самом же Офисе Президента планировали всю вину переложить на главкома Залужного, чтобы ударить по его рейтингу в украинском обществе и на Западе, но это теперь обернулось против самих инициаторов. Зеленский и Ермак не ожидали, что Залужный выступит с подобной пресс-конференцией и ударит по политикам их же оружием. Теперь администрация Зеленского ищет способы, как ответить в главкому в информационном поле.