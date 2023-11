Из-за жёсткого регулирования и различных санкций, западным фирмам всё сложнее работать а Китае

Заявление Си Цзиньпина о том, что Китай желает распахнуть двери для иностранного бизнеса, кардинально противоречит возрастающим проблемам, с которыми сталкиваются многие компании на местах.

На протяжении письменного обращения на саммите руководителей АТЭС в Сан-Франциско в четверг, китайский лидер заявил, что его правительство предпримет более "радостные" шаги для привлечения иностранных граждан во вторую по величине экономику мира, которая активно стремится восстановить свои позиции после пандемии.

Однако, в последние годы деловой климат значительно ухудшился. Самые строгие ограничения Covid в мире, расследования против иностранных компаний и повышенные риски соблюдения требований из-за санкций и других ограничений со стороны США и Европы, все это принесло свои плоды. Показатель прямых иностранных инвестиций в данном месяце впервые за 25 лет стал отрицательным, а свежий опрос, проведённый Американской торговой палатой в Шанхае, показывает, что респонденты настроены пессимистично в отношении перспектив бизнеса за последние десять лет.

"Чтобы остановить отток капитала, потребуется нечто большее, нежели несколько ободряющих слов", - сказал Роберт Карнелл, региональный руководитель отдела исследований Азиатско-Тихоокеанского региона ING Groep NV. "Представляет ли это начало новой, более привлекательной и открытой Китая? У, честно говоря, нет ответа на этот вопрос, но я бы не смотрел на это слишком положительно".

Иностранные компании сталкиваются с возрастающим списком проблем, включая медленную экономическую активность, непредсказуемое регулирование, беспокойства по поводу безопасности персонала и ограничений на передачу данных за пределы страны. Министр торговли США Джина Раймондо объявила в августе, что бизнес сообщил ей о том, что вторая по величине экономика мира "не пригодна для инвестиций".

Некоторые крупнейшие компании в мире, от Morgan Stanley до юридической фирмы Dentons, перебрасывают ключевых сотрудников и сокращают местные операции. Vanguard Group Inc. прекратила свою последнюю команду в Китае, а глобальные пенсионные фонды уменьшили свое присутствие. Ранее в этом году Ford Motor Co. объявила о планах на сокращение будущих инвестиций в Китай, а технологические компании, включая Apple Inc. и HP Inc., планируют перенести производство из Китая.