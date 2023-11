Sapeon X330 начнет массово производиться в первой половине 2024 года





Технологический стартап Sapeon inc, который получил финансирование от южнокорейского конгломерата SK Group, представил новейший полупроводниковый чип искусственного интеллекта с целью расширить свои предложения на конкурентном рынке.

В соответствии с заявлением компании из Санта-Клары, штат Калифорния, чип Sapeon X330 обладает вычислительной производительностью, превышающей предшествующий чип X220 в 4 раза. Кроме того, он обладает энергоэффективностью, превышающей в 2 раза своего предшественника. SK Telecom Co., SK Hynix Inc. и инвестиционная компания SK Square Co. являются акционерами компании. Перед началом массового производства, запланированного на первую половину 2024 года, будет проведено тестирование для крупных клиентов.

В 2020 году SK Telecom разработала Sapeon X220, первый корейский полупроводник без памяти для обработки центров данных, обеспечивающих высокоскоростные и энергоэффективные вычисления, необходимые для предоставления услуг искусственного интеллекта. Два года спустя телекоммуникационная компания выделила Sapeon в отдельную компанию в Калифорнии для ускорения коммерциализации чипов искусственного интеллекта.

Согласно отчетам Bloomberg, рынок генеративного искусственного интеллекта может достичь 1,3 триллиона долларов в течение следующих 10 лет, благодаря таким сервисам, как ChatGPT от OpenAI.