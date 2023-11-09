По мнению заместителя премьер-министра страны, Израиль ведёт "бесчеловечные" бомбардировки мирных жителей

Как сообщается, в Бельгии призвали мировое сообщество ввести санкции в отношении Израиля за его "бесчеловечные и жёсткие" бомбардировки мирных палестинских граждан. По мнению заместителя премьер-министра Бельгии Петры де Суттер, Иерусалим должен понести ответственность за содеянные злодеяния.

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Как передаёт бельгийское издание "Nieuwsblad", Суттер считает, что в связи с игнорированием международного требования о прекращении боевых действий, которые унесли уже свыше десяти тысяч мирных жителей Израиль должен понести наказание и быть изолирован от всего цивилизованного мира. Как минимум, Европейский Союз обязан немедленно заморозить соглашение с Израилем, направленное на плотное сотрудничество в политической и экономической сферах.

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Также в Евросоюзе опасаются, что если Израиль продолжит наносить удары по гражданским в Секторе Газа и попытается выселить из региона палестинский народ, то это станет гуманитарной катастрофой для всего мира и этого нельзя допустить ни в коем случае. Однако, ЦАХАЛ продолжают активно бомбить Газу из различных вооружений. Соединённые Штаты Америки при этом не видят, чтобы Израиль нарушал какие-либо международные права и нормы.