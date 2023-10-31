Украине придется компенсировать ими свои потери среди немецких основных боевых танков Leopard 2

В свете серьезных потерь, которые понесли современные западные танки, киевский власти разрабатывают планы по восполнению недостатка военной техники. По информации из американского издания "Forbes", на Украине, где когда-то производились большие партии танков Т-72, на данный момент их практически не осталось.

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Однако, Дания обещает поставить Вооруженным Силам Украины 15 своих Т-72, оцененных в более чем полмиллиарда долларов, а также дополнить их некоторым количеством боеприпасов, беспилотников и БМП. Старые советские Т-72МС после усовершенствования чешской фирмой "CSG Defense" будут переименованы в Т-72ЕАС и отправлены в Киев. Эти модернизированные Т-72EAС, согласно американскому изданию, будут по своим характеристикам соперничать со своими западными аналогами, при этом обладая более доступной эксплуатацией. Таким образом, модернизированные и не модернизированные танки Т-72 советского образца помогают Украине компенсировать дефицит привозимых странами НАТО немецких боевых машин Leopard 2.

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Согласно оценкам западных аналитиков, на сегодняшний день ВСУ уже потеряли минимум одиннадцать танков Leopard 2, однако, в следующем 2024 году ожидаются поставки еще четырнадцати штук на замену. Помимо этого, украинская армия оснащена небольшим количеством танков из Великобритании и Соединённых Штатов Америки, а также получила порядка 200 слабо бронированных танков Leopard 1.