До конца года на iOS выйдут игры Resident Evil 4 Remake и Resident Evil Village, а уже в 2024 году ожидаются Assassin’s Creed Mirage и The Division: Resurgence

В 2018-ом году компания Nvidia выпустила свою первую линейку видеоадаптеров с поддержкой трассировки лучей. Линейка Turing стала первопроходцем компании, позволяющим проводить трассировку лучей в реальном времени. Это должно было вывести визуальную составляющую в компьютерных играх на новый уровень. И вот, спустя пять лет, появляются первые смартфоны с технологией трассировки лучей.

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Как стало известно с традиционной осенней презентации Apple 2023-го года, старшие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получили самый совершенный на сегодняшний день чип Apple A17 Pro, построенный на 3-нанометровом техпроцессе, имеющий два высокопроизводительных ядра и четыре энергоэффективных, а также дополнительный 16-ядерный сопроцессор Neural Engine для обработки операций искусственного интеллекта. Однако, вишенкой на торте стал iGPU с поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей. То есть мобильные устройства впервые получили технологию RTX.

Помимо этого, стало известно о сотрудничестве Apple с такими компаниями как Ubisoft и Capcom, за счет которого произойдёт портирование некоторых известных игр на iOS. К примеру, в настоящее время известно о выходе до конца года Resident Evil 4 Remake и Resident Evil Village, а в 2024 году на смартфоны перенесут Assassin’s Creed Mirage и The Division: Resurgence. Вдобавок, iPhone начнут поддерживать большинство геймпадов.