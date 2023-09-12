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Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец

Сотрудники компании призывают быть аккуратнее в плане разглашения свои персональных данных
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  Сотрудники Частной Военной Компании "Вагнер" призвали своих бойцов, да и всех военнослужащих в зоне Специальной Военной Операции быть аккуратнее с публикацией своих персональных данных и общей информации о своей жизни в социальных сетях и мессенджерах.

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  Одного из бойцов "Оркестра" выложили на украинский интернет-сайт «Миротворцев». Данный ресурс украинские власти позиционируют как «Интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и безопасности граждан». Грубо говоря, украинский черный список.

  На данном сайте украинская сторона опубликовала всю имеющуюся информацию о бойце из Группы Вагнера: где живёт, где жил, где служил, информация о родственниках, предположительный возраст, страницы в социальных сетях. Всю информацию, имеющуюся у украинских спецслужб и других формирований, выложили в сеть.

  Вся эта информация может в результате навредить не только самим сотрудникам компании и бойцам в зоне СВО, но и их родным и близким. Поэтому в ЧВК "Вагнер" серьёзно отнеслись к защите персональных данных и предостерегли лишний раз не распространять информацию о себе, будь то интервью или социальная сеть.

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  "Надеюсь что это событие будет уроком для других наших сотрудников, и в особенности их матерей, жен, сестер, девушек и так далее. Ни в коем случае не публикуйте какие-либо данные о своих близких, любые ваши слова могут быть использованы, чтобы навредить. Будьте внимательными и не забывайте про безопасность, особенно в наше время, в сети интернет тоже!", - заявили в пресс-службе компании.

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россия украина сво вагнер армия чвк данные информация миротворец
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