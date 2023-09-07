Народный процессор Ryzen 5 5600x подорожал до 13600 рублей, а видеокарты RTX 2060 Super стоят дороже 20000 рублей

За последние месяцы курс российского рубля серьёзно потерял в цене, стоимость американского доллара вновь приблизилась к отметке в 99 рублей за условную единицу. Традиционно, на китайской торговой площадке цена иностранный валюты немного отличается от официального курса и колеблется на уровне выше 102 рублей.

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По мнению экспертов, вряд ли российские регуляторы позволят ослабнуть рублю и уйти курсу доллара выше ста, для этого у властей есть большое количество инструментов. К примеру, экспортёров могут вновь обязать продавать всю получаемую валюту с продаж, что сможет вновь поддержать курс рубля.

На популярной китайской торговой площадке вместе с ослаблением рубля вновь поднялась цена на электронику и комплектующие. К примеру, популярный среди пользователей 6-ядерный 12-поточный процессор AMD Ryzen 5 5600x подорожал до 13600 рублей.

Ранее данное решение можно было приобрести за 10-11 тысяч рублей, что являлось действительно отличной ценой, учитывая его производительность.

Наиболее сбалансированное решение для FullHD-гейминга Nvidia GeForce RTX 2060 Super подорожала до 20300 рублей с учетом скидок

С таким видеоадаптером можно будет опробовать все технологии Nvidia: DLSS, Ray Tracing и комфортно чувствовать себя в рабочих программах. Однако, цена данной карты подорожала с 16-17 тысяч рублей до 20, и, откровенно говоря, при таком раскладе уже начинает "душить жаба".

Если рассматривать игровые смартфоны, ранее можно было приобрести Poco F4 GT по цене в 26-27 тысяч рублей

На сегодняшний день такую модель можно приобрести за 33 тысячи рублей с учетом всех скидок и купонов. Модель имеет мощный флагманский процессор от Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6.67-дюймовый Amoled дисплей, дополнительные триггеры на боковой панели, быструю зарядку 120W, и 4700 mAh батарею.

Будем надеяться на укрепление отечественной валюты в ближайшие месяцы. Однако, накануне экономист Игорь Липсиц заявил, что к концу 2023 года курс доллара может вырасти до 130 рублей, если власти России не начнут поддерживать рубль административными рычагами.