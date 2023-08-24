Руководство компании просит не заниматься самодеятельностью,не принимать никаких мер внутри страны, пока есть внешняя угроза

На ресурсах. связанных с частной военной компанией "Вагнер" распространяют обращение от их командиров, где говорится о том, чтобы бойцы не предпринимали никаких действий, пока имеется внешняя угроза.

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"В связи с большой потерей для всех,кто поддерживал и поддерживает всех командиров и музыкантов, просим не заниматься самодеятельностью,не принимать никаких мер внутри страны, пока есть внешняя угроза, Первый - Девятый не одобрил бы не обдуманные решения с нашей стороны, мы "Музыканты" и Батя из нас всех сделал братьев. Только победа над внешнем врагом даст нам преимущество и сил разобраться внутри своего дома", - говорится в сообщении от ЧВК "Вагнер".

Назревает вопрос, о каком "враге внутри своего дома" идёт речь в данном сообщении и о каких необдуманных решениях говорится? На данный момент неизвестно даже при каких обстоятельствах разбился бизнес-джет Евгения Пригожина, но вероятно у командиров компании есть какие-либо основания полагать, что трагедия была делом рук недоброжелателей внутри Российской Федерации, раз музыканты заявляют о необходимости победы над внешним врагом, ради поражения внутреннего.