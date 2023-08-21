20-го августа 2023 года в городе Барнауле Алтайского края был открыт памятник в честь Героя России Александра Антонова. В ходе Специальной Военной Операции лётчик Антонов, проходивший службу в Частной Военной Компании "Вагнер" пилотом бомбардировщика Су-24М, повторил подвиг Героя Советского Союза Николая Гастелло.

26-го июня 1941 года в период Великой Отечественной Войны на последнем боевом вылете самолёт Гастелло был подбит немецкими фашистами и вместо того чтобы попытаться спасти свою жизнь, советский лётчик направил свой горящий дальний бомбардировщик Ил-4 на колонну вражеской бронетехники. За этот подвиг Николай Гастелло посмертно получил звание Героя Советского Союза и стал символом храбрости, самоотверженности и готовности пожертвовать собой ради своей родины.

2-го декабря 2022 года будучи пилотом самолёта Су-24М в Группе Вагнера, направил свою подбитую машину на танковую колонну Вооруженных Сил Украины. Свой подвиг Герой России совершил в окрестностях Артёмовска Донецкой Народной Республики, во время проведения операции "Бахмутская мясорубка".

Также был установлен монумент в память советского лётчика Героя СССР Константина Павлюкова, не сдавшегося в плен афганским душманам, подорвавшего себя гранатой 21-го января 1987 года.



